Trovato morto nella falegnameria, la tragedia nel Napoletano: cosa è successo

Tragedia nel pomeriggio di ieri a Cercola, nel Napoletano, dove un uomo è stato trovato morto all’interno di una falegnameria.

Cercola, uomo trovato morto in falegnameria

La vittima è Francesco Manzo, un uomo di 63 anni. I carabinieri sarebbero intervenuti sul posto nel tardo pomeriggio di ieri per avviare le indagini del caso. Il 63enne sarebbe morto improvvisamente, per cause ancora in corso di accertamento, e ritrovato ormai privo di vita.

Sul luogo del dramma sono intervenuti anche i sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Secondo i primi accertamenti, ancora tutti da verificare, il motivo del decesso potrebbe legarsi ad un arresto cardiocircolatorio, dunque un possibile infarto.

Il 63enne non risultava assunto regolarmente. La falegnameria, compresa l’area antistante, è stata posta sotto sequestro. La salma è stata trasferita presso l’obitorio del II Policlinico di Napoli per l’autopsia che chiarirà ulteriormente le cause della morte dell’uomo.