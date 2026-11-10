Napoli incanta il mondo: le opere del Tesoro di San Gennaro arrivano fino a New York

Le eccellenze partenopee oltre i confini nazionali ed europei: per la prima volta, una selezione di opere del Museo del Tesoro di San Gennaro arriva nel cuore di Little Italy, a Manhattan, nel cuore di New York.

Le opere del Museo del Tesoro di San Gennaro a New York

Il progetto è stato presentato alla presenza dell’assessora al Turismo del Comune di Napoli Teresa Armato, insieme al Console Generale degli Stati Uniti a Napoli Terrence Flynn, al Prefetto di Napoli Michele Di Bari, al Vicepresidente della Deputazione della Real Cappella del Tesoro di San Gennaro Riccardo Carafa d’Andria, al Deputato della Real Cappella del Tesoro di San Gennaro Carlo Sersale, alla Direttrice del Museo Francesca Ummarino, al Fondatore e Presidente di We the Italians Umberto Mucci, la curatrice della mostra Giulia Silvia Ghia e il presidente dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale Eliseo Cuccaro.

Tra le opere che arriveranno Oltreoceano: una selezione di preziosi calici e pissidi, il dipinto ovale San Gennaro di Jacopo Cestaro, le riproduzioni della mitra in tessuto e del piviale destinato al busto di San Gennaro, la replica del busto reliquiario realizzata nel 2014 da Armando Arcovito in argento, bronzo e leghe metalliche, una riproduzione del Voto di Napoli del 13 gennaio 1527. Ad arricchire il percorso della mostra saranno le opere di Mimmo Jodice, provenienti dalla mostra “Il colore di Mimmo Jodice” e immagini dell’Archivio fotografico Siano.

Selezionato dal Comitato Neapolis 2500, il progetto è finanziato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale; e gode del patrocinio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, del Ministero della Cultura e del Comune di Napoli.

La mostra è promossa da We the Italians e dall’Italian American Museum e coprodotta con Arthemisia, con la collaborazione della Deputazione della Real Cappella del Tesoro di San Gennaro, che ha concesso il prestito delle opere, e del Museo del Tesoro di San Gennaro la cui gestione è affidata a D’UVA.

Una ulteriore iniziativa che conferma la profonda stima e ammirazione degli americani verso la città di Napoli. Non è un caso che proprio a Little Italy, ogni anno, si tiene una festa proprio in onore del Santo Patrono di Napoli, San Gennaro.