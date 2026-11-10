Tragico incidente a Napoli, lo schianto e la moto divisa in 2 parti: è morto un 19enne

Un grave incidente si è verificato a Napoli, nel quartiere Ponticelli, causando il decesso di un ragazzo, morto a soli 19 anni.

Incidente a Ponticelli: è morto un ragazzo di 19 anni

Lo schianto fatale sarebbe avvenuto in via Carlo Miranda, dove gli agenti della Polizia Locale sono intervenuti con personale coordinato dalla Centrale Operativa. Stando ad una prima ricostruzione, il giovane era alla guida di un motociclo di grossa cilindrata quando, per cause ancora in corso di accertamento, si sarebbe scontrato contro un’autovettura condotta da un 20enne.

L’auto stava effettuando una manovra di svolta a sinistra per immettersi in una strada laterale. Dopo il primo urto, il motociclo avrebbe proseguito la sua corsa finendo per schiantarsi contro un palo dell’illuminazione pubblica. La violenza dell’impatto avrebbe provocato la separazione del veicolo in due parti e la caduta del giovane conducente a diversi metri di distanza.

La vittima sarebbe stata soccorsa e trasportata in codice rosso all’Ospedale del Mare. Poco dopo il suo arrivo al nosocomio, tuttavia, il 19enne sarebbe deceduto per le gravi lesioni riportate. Attualmente sono in corso accertamenti documentali e tossicologici.

Entrambi i veicoli sono stati sottoposti a sequestro penale, ai sensi dell’articolo 354 del Codice di procedura penale, per consentire gli ulteriori accertamenti tecnici. La Polizia Locale procede per l’ipotesi di omicidio stradale, ai sensi dell’articolo 589-bis del Codice penale, che punisce la causazione colposa della morte di una persona in conseguenza della violazione delle norme sulla circolazione stradale.

La dinamica è tuttora al vaglio degli investigatori. Tra gli elementi da approfondire figurano la possibile velocità e le manovre dei veicoli. La salma è stata messa a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, che ha disposto l’esame autoptico.