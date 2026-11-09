Il panettone più buono del mondo si mangia in Campania: incanta tutti e conquista l’oro

A poche settimane dal Natale, anche stavolta la Campania si è già distinta in ambito gastronomico: è stato Fiorenzo Ascolese, pasticciere di San Valentino Torio, a conquistare la Coppa del Mondo del Panettone 2026 nella competizione finale che si è svolta lo scorso weekend a Milano.

Coppa del Mondo del Panettone 2026: trionfa la Campania

La gara si è tenuta il 7 e 8 novembre, dando il via ad una grande sfida che ha coinvolto alcuni dei migliori pasticcieri provenienti da ogni parte del mondo. Ascolese ha conquistato l’oro nella categoria Panettone Tradizionale mentre a meritarsi il primo posto nella categoria Panettone al Cioccolato è stato lo spagnolo Miguel Angel Castro Garcia.

“Il panettone più buono del mondo è campano, è di San Valentino Torio. E come si prepara il panettone più buono al mondo? Seguendo i giusti criteri e il giusto rispetto verso le materie prime. Dietro a un trionfo come quello alla Coppa del Mondo del Panettone non ci sono segreti magici, ma una ricerca costante dell’equilibrio. Così Fiorenzo Ascolese ha spiegato la ricetta del suo successo: niente eccessi nelle parti aromatiche o nella pasta d’arancia candita, niente lieviti troppo forti o farine eccessivamente rigide. Solo rispetto e armonia” – si legge nella nota diffusa da Ascolese La Boutique dei Lievitati.

“Un percorso fatto anche di momenti di salita e culminato sul gradino più alto del podio con la consapevolezza di aver dato vita ad un autentico capolavoro. Un orgoglio italiano che continua a lievitare. Un’eccellenza che porta il nome di Ascolese in tutto il mondo. Le telecamere del TG5 raccontano la nostra grande vittoria: la conquista della Coppa del Mondo del Panettone 2026, a Milano”.

“Ci sono emozioni che non si possono raccontare, ma solo vivere e condividere. Oggi il nostro cuore è colmo di orgoglio e gratitudine. Vedere la nostra storia, il nostro lavoro e la nostra passione raccontati dal TG5 è un’emozione immensa. La Coppa del Mondo del Panettone 2026, conquistata a Milano, è un sogno diventato realtà. Un traguardo che porta con sé sacrifici, impegno, dedizione e l’amore infinito per ciò che facciamo”.

“Un grazie sincero a chi ha creduto in noi, a chi ci sostiene ogni giorno, ai nostri clienti, collaboratori e a tutti coloro che hanno condiviso questo percorso. Questa vittoria è anche vostra. Con il cuore pieno di emozione, continuiamo a portare avanti la nostra passione, orgogliosi di aver portato Ascolese sul tetto del mondo”.