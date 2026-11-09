Arriva la svolta termica, masse d’aria calda al Sud e temperature oltre 25 gradi: da quando

Dopo settimane segnate da temporali e correnti fresche, stando alle previsioni meteo, nei prossimi giorni una vera e propria svolta termica caratterizzerà il Sud, con temperature in deciso aumento.

Meteo, arriva la svolta termica al Sud: temperature in aumento

Secondo le stime de Il Meteo, si verificherà un capovolgimento della circolazione atmosferica per l’avvicinamento di una vasta depressione di matrice atlantica che provocherà un sensibile rinforzo del vento e un aumento termico in particolare al Centro-Sud e sulle Isole Maggiori. Al Nord, invece, avanzerà un fronte perturbato con precipitazioni diffuse.

Tra martedì 10 e giovedì 12 novembre soffieranno venti tesi di Scirocco e Libeccio con raffiche che toccheranno i 50-60 km/h su Sardegna, Sicilia e lungo le coste di Lazio, Campania e Calabria. Di conseguenza, su queste zone, anche i mari risulteranno abbastanza agitati.

La risalita di masse d’aria calda di estrazione nord-africana determinerà un sensibile rialzo termico sulle regioni meridionali e sulle isole, con valori ampiamente superiori alle medie climatologiche del mese. Si toccheranno punte di 25-26 gradi su alcune Regioni, mentre al Nord il contesto termico rimarrà più fresco.

I venti meridionali insisteranno fino alla giornata di venerdì 13 novembre, regalando giornate miti e piacevoli nel Mezzogiorno. Un cambio di rotta è previsto per il prossimo weekend, tra sabato 13 e domenica 14 novembre, quando dovrebbe concretizzarsi una generale flessione termica.