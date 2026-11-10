Vicine litigano per l’auto poi arrivano i parenti, maxi rissa nel Napoletano: 4 in ospedale

Una violenta rissa si sarebbe consumata nella notte ad Afragola, in provincia di Napoli, a causa di un parcheggio auto conteso tra due donne, vicine di casa.

Rissa a Afragola per un parcheggio: 4 in ospedale

I fatti si sarebbero verificati in via Guido Dorso 14, luogo di residenza delle due donne che avrebbero iniziato a litigare per il parcheggio condominiale. Toni accesi che avrebbero spinto diversi parenti delle vittime ad intervenire dando vita ad un vero e proprio scontro tra due fazioni opposte.

Tra urla e minacce, i membri dei due gruppi contrapposti avrebbero iniziato a picchiarsi selvaggiamente, riportando di conseguenza ferite anche abbastanza importanti. Di qui la corsa verso l’ospedale San Giovanni di Dio di Frattamaggiore dove in seguito sono intervenuti i carabinieri della stazione locale.

Nello specifico quattro persone sono finite in ospedale e sarebbero tutti parenti di una delle due donne. Un 25enne avrebbe ricevuto due punti di sutura per una ferita da taglio alla spalla sinistra, un 22enne sarebbe in osservazione per un trauma cranico, un 43enne avrebbe riportato cinque ferite da taglio a spalle e braccia mentre un 17enne sarebbe stato dimesso con 2 giorni di prognosi.

Per fortuna nessuno dei feriti è in pericolo di vita. Proseguono le indagini da parte dei carabinieri che dovranno ricostruire con esattezza la dinamica della vicenda e risalire a tutti i soggetti coinvolti.