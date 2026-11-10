Eccellenza a Napoli, un intervento innovativo per l’epilessia: paziente dimesso, sta bene

Un nuovo intervento innovativo per il trattamento dell’epilessia è stato portato a termine con successo a Napoli, grazie all’impegno congiunto dell’Azienda Ospedaliera dei Colli e dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Luigi Vanvitelli.

Epilessia, un nuovo intervento innovativo a Napoli

Si tratta di un percorso di cura specifico per i pazienti con epilessia farmacoresistente che ha visto la collaborazione tra l’equipe della U.O.C. I Neurologia e Neurofisiopatologia della Vanvitella e della U.O.C. di Neurochirugia del CTO diretta dal professor Manlio Barbarisi.

Entrambi i team hanno eseguito con successo, in forma congiunta, l’impianto del sistema di neurostimolazione epicranica EASEE in un paziente affetto da epilessia focale farmacoresistente. L’intervento, effettuato al CTO, si è concluso positivamente e, dopo una breve degenza, il paziente è tornato a casa.

Dovrò proseguire ora il suo percorso terapeutico presso il Centro per le Epilessie dell’AOU Vanvitelli. Il risultato è frutto della collaborazione strutturata delle due aziende pubbliche che hanno integrato competenze diagnostiche, neurologiche e neurochirurgiche in un percorso assistenziale unitario.

Un modello che consente di accompagnare il paziente dalla selezione dell’intervento fino al monitoraggio successivo, evitando la frammentazione della presa in carico. Il percorso si articola in tre fasi coordinate, partendo dall’individuazione, presso il Centro per le Epilessie della Vanvitelli, dell’area cerebrale da cui originano le crisi tramite video-EEG, risonanza magnetica e valutazione neuropsicologica.

L’impianto viene poi eseguito dai neurochirurghi del CTO, utilizzando tecniche mininvasive e sistemi di neuronavigazione per il posizionamento degli elettrodi. Infine, il paziente torna al Centro per le Epilessie dove lo stimolatore viene attivato e regolato nel tempo sulla base dell’andamento clinico.

La tecnologia EASEE offre una nuova possibilità di cura ai pazienti con epilessia che non rispondono ai farmaci e non possono essere sottoposti alla chirurgia tradizionale. Il sistema utilizza elettrodi impiantati sotto la cute del capo, senza aprire il cranio, che inviano impulsi elettrici per ridurre le crisi epilettiche. Studi clinici internazionali pubblicati su JAMA Neurology nel 2023 hanno mostrato risultati incoraggianti sull’efficacia del trattamento.

“La selezione del paziente è il passaggio decisivo: la neurostimolazione epicranica dà risultati quando il focus epilettico è individuato con precisione. Per le persone con epilessia farmacoresistente in carico al Centro si apre un’opzione in più, in un percorso che resta unitario dall’inquadramento al follow-up” – ha dichiarato il professor Alessandro Tessitore, direttore della U.O.C. I Neurologia e Neurofisiopatologia dell’AOU Vanvitelli.

Il professor Manlio Barbarisi, sottolinea il valore della pianificazione multidisciplinare e delle tecnologie di neuronavigazione utilizzate durante l’intervento, che hanno consentito il posizionamento preciso degli elettrodi nell’area individuata dai neurologi.

“Ho seguito il paziente dalla prima valutazione e sono stato in sala operatoria durante l’intervento: il posizionamento degli elettrodi è stato guidato dai dati raccolti nella fase diagnostica e verificato con il monitoraggio neurofisiologico. Per il paziente è un unico percorso, con gli stessi riferimenti dalla diagnosi al follow-up. Per i vertici delle due Aziende, l’esperienza rappresenta un modello di integrazione tra strutture pubbliche, capace di valorizzare competenze e tecnologie nell’interesse dei cittadini” – ha aggiunto Alfonso Giordano, responsabile del Centro LICE per la diagnosi e cura delle Epilessie dell’AOU Vanvitelli.

“Questa esperienza dimostra come la collaborazione tra Aziende sanitarie pubbliche possa tradursi in opportunità concrete per i pazienti, mettendo a sistema competenze, professionalità e tecnologie che appartengono a realtà diverse ma perseguono lo stesso obiettivo. Il valore di questo intervento non è soprattutto legato alla capacità di costruire un modello organizzativo nel quale ciascuna struttura contribuisce con le proprie specificità a un progetto assistenziale condiviso” – ha commentato l’avv. Anna Iervolino, direttore generale dell’Azienda Ospedaliera dei Colli.

“Questo intervento conferma che l’innovazione raggiunge i cittadini quando le competenze si integrano e le Aziende collaborano. La rete con l’Azienda Ospedaliera dei Colli ci consente di portare le terapie avanzate ai pazienti campani in un percorso unico, dalla valutazione al follow-up. Il merito è delle équipe di medici e tecnici che ogni giorno garantiscono qualità diagnostica e assistenziale di elevato livello” – ha concluso il Dott. Mario Iervolino, Direttore Generale dell’AOU Luigi Vanvitelli.