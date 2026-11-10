CINEMA/ Torre del Greco protagonista nel film “La Gradiva”: la pellicola premiata a Cannes

Venerdì 12 novembre uscirà nelle sale italiane “La Gradiva” il film diretto dalla regista francese Marine Atlan, film che lo scorso maggio è stato presentato alla Critics’ Week del Festival di Cannes, con due nomination per le categorie: Caméra d’Or e Queer Palm.

Una storia d’amore, di fanciullezza e dei pochi ultimi attimi di spensieratezza prima dell’inizio della vita adulta vissuti tra le strade e i vicoli di Napoli e Torre del Greco.

Il Location Manager Giovanni Napolitano ci racconta i luoghi del film

Giovanni Napolitano, attore e assistente di produzione già per diverse produzioni internazionali che per “La Gradiva” ha curato la ricerca delle location. Ai nostri microfoni, Napolitano ha raccontato che Marine Atlan aveva la necessità di girare tra conventi, spiagge, centri storici e mare e avere al contempo una vista con protagonista il Vesuvio: per questo, Torre del Greco ha rappresentato la scelta perfetta.

Il porto è stato tra i principali set, le stradine che collegano la stazione al mare hanno fatto da cornice a quei momenti di spensierata giovinezza in cui i protagonisti della storia corrono sfrecciando sui motorini.

Ma la bellezza di un tempo perduto tra il sacro e l’arte profana incorniciata dalla prorompente immensità del Vesuvio è racchiusa sul colle Sant’Alfonso, che oltre ad essere location delle scene principali, ha fatto da quartier generale dell’intera produzione.

Come si vede dalla locandina del film, le stradine del centro storico di Torre del Greco hanno fatto da padrona tra Piazza Santa croce e le gradinate dell’Annunziata che collegano via Cappuccini a Via Piscopia.

Tra le altre location alle falde del Vesuvio, oltre che agli scavi di Pompei, dove la scolaresca accompagnata dalla Professoressa di Latino Madame Mercier si perde tra le bellezze dell’erotismo imperiale, si ritrovano Villa Giulia e il ristorante Cinque Stelle di Boscotrecase con le sue atmosfere retrò che riportano agli anni ‘90.

Una storia d’amore, fanciullezza e spensieratezza alle falde del Vesuvio

La Gradiva, titolo che fa eco al racconto del 1903 di Wilhelm Jensen, segue il viaggio di un gruppo di studenti francesi verso Pompei. E’ qui che tra amore libero, desiderio e l’inquietudine dell’età adulta che tende loro la mano, le antichità degli scavi dell’antica Pompei si fanno metafora del desiderio, passione e la paura della perdita, in un tempo dove il passato e il presente si guardano negli occhi senza abbandonarsi.

Il film coprodotto da Les Films du Poisson, Arte France Cinéma, Bibi Film e distribuito da Fandango, arriverà nelle sale italiane il 12 novembre.