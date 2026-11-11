Arrivano richieste di pagamento per visite disdette. Regione: “Recupero somme dovute”

La Regione Campania ha chiesto alle Aziende sanitarie locali di presentare una relazione dettagliata sulle richieste di pagamento inviate ai cittadini, anche tramite l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, che riguardano chi negli ultimi anni ha prenotato visite ed esami tramite CUP senza presentarsi e senza disdire.

Richieste pagamento per visite disdette: la Regione Campania

“Nel merito, la Regione Campania ritiene che le somme richieste abbiano natura sanzionatoria, pertanto vanno verificati i termini di prescrizione, in considerazione dei quali le ASL dovranno quindi riesaminare le richieste in ordine all’esigibilità. Non di meno vanno evidenziate le valutazioni effettuate in ordine al rapporto costi benefici in relazione ad azioni di recupero massive e indifferenziate, che potrebbero generare ipotesi di ulteriore danno erariale derivante dall’eventuale soccombenza in giudizio” – si legge nella nota della Regione.

Le Aziende, dunque, sono state invitate ad attestare, prima di procedere all’invio degli avvisi, se siano state effettuate attività di monitoraggio e verifica delle singole istanze, con particolare riferimento alle prestazioni annullate o rinviate dalle stesse strutture, comprese quelle sospese nel periodo di emergenze Covid, oltre ad accertare se, ai fini dell’esercizio del diritto di rinuncia e di disdetta, siano state attivate in favore dei cittadini procedure oggettivamente tracciabili, chiare e semplificate e se queste siano state oggetto di una adeguata comunicazione.

“La Regione sottolinea che il rispetto delle prenotazioni è un elemento necessario per ridurre le liste d’attesa: ogni appuntamento non disdetto sottrae una prestazione a un altro cittadino. Allo stesso tempo, una richiesta di pagamento per una visita non disdetta può essere avanzata solo se il cittadino è stato messo in condizione di disdirla e se la sua posizione è stata verificata in via preliminare. Il recupero delle somme dovute può essere legittimo, ma deve basarsi su verifiche puntuali, su procedure trasparenti e su un preventivo confronto con la Regione. Su questi criteri si fonda il rapporto di fiducia tra il servizio sanitario regionale e i cittadini”.