Il copione si ripete. Oggi, martedì 10 novembre, il ministro della Difesa Guido Crosetto è atteso al Copasir per illustrare il tredicesimo pacchetto di armi per l’Ucraina. Il contenuto, come per tutti i precedenti, sarà secretato, e secondo quanto riportato dalla stampa il provvedimento non passerà nemmeno dal Consiglio dei ministri: verrà attuato con un decreto interministeriale riservato.

Il governo rivendica la coerenza della linea: l’Italia, dice Crosetto, rispetterà gli impegni con gli alleati Nato ed europei, e per il futuro il ministro intende proporre di estendere il meccanismo che consente gli invii. Ma c’è una domanda che molti si pongono e a cui nessuno risponde: quanto costa tutto questo, e che cosa stiamo mandando? Lo stesso Crosetto aveva parlato, nel maggio 2025, di circa 3 miliardi di euro di armi e munizioni inviate dall’inizio della guerra. Da allora, il conto non è più stato reso pubblico.

Il segreto sulle armi e il silenzio verso i cittadini

Il sistema nasce sotto il governo Draghi e fu votato da Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia, Partito Democratico e Movimento 5 Stelle. Il Parlamento approva lo strumento, ma non vede l’elenco: ad ascoltare il ministro è un comitato ristretto. Chi critica questa impostazione sostiene che la riservatezza sia comprensibile per i dettagli tecnici, ma diventi indifendibile quando si estende a quantità, valore e costo di spese pagate con i soldi dei contribuenti.

Anche dentro la maggioranza non mancano le crepe. Le dichiarazioni di Salvini sull’Ucraina hanno provocato tensione nel centrodestra, tanto che Tajani e Crosetto hanno dovuto ribadire che «la linea dell’Italia non cambia». Un tema così divisivo viene gestito con decreti riservati e passaggi in sedi dove l’opinione pubblica non entra: per i critici, un modo per evitare un dibattito vero.

Carburanti alle stelle e piazze piene: l’Italia che arranca

Mentre si prepara il nuovo invio, per molte famiglie la vita quotidiana è sempre più cara. Secondo i dati del Mimit del 9 novembre, la benzina self costa in media 2,00 euro al litro e il gasolio 2,232 euro al litro. Le associazioni dei consumatori hanno denunciato a fine ottobre che il mini sconto sulle accise non si è tradotto in un vero sollievo alla pompa. Il malessere è sceso in strada. Le manifestazioni di ottobre hanno portato milioni di persone in strada a protestare contro il caro vita e il riarmo.

Il Sud ancora in frenata

A questo quadro si aggiunge il rapporto Svimez presentato proprio oggi. Nel 2026 il Mezzogiorno cresce ancora leggermente più del Centro-Nord (0,9% contro 0,8%), ma solo grazie all’ultima spinta del Pnrr. Dal 2027 la tendenza si inverte: la crescita del Sud scenderebbe allo 0,5%, contro lo 0,6% del Centro-Nord, con gli investimenti del Piano in crollo dal 6% a circa lo 0,8%. Il rapporto segnala inoltre un calo del reddito reale delle famiglie meridionali nel 2027 e la perdita di 154mila giovani in cinque anni.

Il paradosso è evidente: risorse, attenzione politica e capitale di bilancio vengono indirizzati verso armamenti destinati a un conflitto le cui dinamiche lasciano molto perplesse la popolazione italiana. Ogni euro speso in armi è un euro che non va a salari, sanità, trasporti, scuola o investimenti nel Mezzogiorno. E una guerra che dura da quasi cinque anni non sembra, finora, avvicinarsi alla pace grazie a un pacchetto in più.