Castellammare, l’Acqua Ferrata finisce negli scarichi: “Il nostro sangue nelle fogne”

Una scia d’acqua rossastra riaffiora dal cantiere di piazza Fontana Grande e riaccende le polemiche sul destino del patrimonio idrico di Castellammare di Stabia. A sollevare il caso è la pagina della Rete Difesa del Sarno, che denuncia lo spreco dell’antica sorgente dell’Acqua Ferrata, una delle risorse storiche della città.

L’Acqua Ferrata di Castellammare: “Un dono unico al mondo gettato come scarto”

La vicenda riguarda gli interventi di riqualificazione di piazza Fontana Grande, nel quartiere dell’Acqua della Madonna. Durante gli scavi, infatti, è riaffiorato un corso d’acqua dal caratteristico colore rossastro, probabilmente legato alla presenza di ferro. L’ipotesi è che possa trattarsi della storica sorgente ferruginosa che un tempo alimentava una fontanina della piazza, frequentata dagli stabiesi per attingere acqua.

La Rete Difesa del Sarno denuncia, quindi, come la sorgente finisca all’interno delle fognature, testimonianza dello stato di estremo degrado e noncuranza in cui versano le sorgenti stabiesi, simbolo della città e potenziale risorsa preziosa per la comunità.

«Un dono di Dio unico al mondo, una ricchezza inestimabile che oggi viene letteralmente gettata via come uno scarto, insieme a tante, troppe altre sorgenti della nostra terra», si legge nella nota, «Questo scempio ha dei colpevoli precisi. È il risultato di 20 anni di politica infame, un ventennio in cui l’inettitudine amministrativa ha camminato a braccetto con la camorra, banchettando sulle nostre risorse e condannando Castellammare alla rovina»

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Il patrimonio delle acque stabiesi a rischio

Castellammare è storicamente conosciuta come la città delle acque. Il suo patrimonio comprende 28 sorgenti minerali, con caratteristiche e composizioni differenti. Una ricchezza che per generazioni ha rappresentato una risorsa sanitaria, economica e turistica. Oggi, però, il sistema termale attraversa una profonda crisi.

La denuncia della Rete Difesa del Sarno va, quindi, oltre il caso dell’Acqua Ferrata. Al centro c’è il destino di una delle principali ricchezze identitarie della città. I cittadini chiedono che questo patrimonio non venga ulteriormente disperso, ma recuperato attraverso interventi concreti e progetti capaci di restituirlo alla comunità.