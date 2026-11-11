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“Bambina trapiantata morta a 2 anni per infezione mal curata”: il caso a Napoli

Nov 11, 2026 - Veronica Ronza

Comitato della Fondazione Domenico Caliendo

Lettera di “messa in mora” per l’Ospedale Monaldi di Napoli per la scomparsa di una bambina, morta a due anni e tre mesi, che circa due anni prima si era sottoposta ad un trapianto di cuore.

Bambina morta a 2 anni: “messa in mora” per il Monaldi

Si tratta del primo caso preso in carico dalla Fondazione Domenico Caliendo, presieduta dall’avvocato Francesco Petruzzi e dedicata al piccolo deceduto proprio nell’ospedale napoletano a seguito di un trapianto di cuore fallito. La bimba si sarebbe sottoposta all’intervento nel 2021, perdendo poi la vita nel marzo 2023.

Secondo quanto sostenuto da due consulenti di parte della famiglia, come rende noto l’Ansa, la bambina sarebbe stata vittima di una presunta infezione nosocomiale mal curata. A detta della difesa, dunque, sarebbe stata proprio l’infezione a causare il decesso della piccola paziente. La Fondazione, intanto, avrebbe avviato le indagini anche su altri casi.

“Attendiamo di sapere chi sono i tre morti a cui uno dei sanitari coinvolti nell’inchiesta sul trapianto fallito di Domenico fa riferimento in un messaggio su Whatsapp acquisito dalla Procura di Napoli” – ha commentato l’avvocato Petruzzelli all’Ansa.

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Ospedale Monaldi
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Veronica Ronza
Giornalista pubblicista, laureata in Comunicazione. Amo scrivere della mia città e dell'eccellenza che la connota da sempre