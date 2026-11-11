Allarmi bomba a scuola, Valditara: “Non c’è pericolo”. Meloni convoca riunione speciale

Secondo un ultimo aggiornamento sarebbero 312 le scuole d’Italia coinvolte dall’ondata di allarmi bomba che in queste ultime ore sta animando gli istituti del territorio, con evacuazioni in corso anche a Napoli e in provincia.

Allarmi bomba a scuola, Valditara: “Niente panico”

Sarebbe stata una email inviata direttamente agli istituti a scatenare il panico: a firmarla sarebbe stata un presunto esponente di una organizzazione criminale che avrebbe minacciato, nel testo, di “annientare tutti”, mettendo in atto un vero e proprio “genocidio contro gli italiani”.

Nonostante non sia stata, al momento, rilevata alcuna traccia di materiale esplosivo, le forze dell’ordine hanno avviato gli accertamenti del caso in diversi plessi scolastici, dando il via ad una evacuazione precauzionale degli studenti e dell’intero personale scolastico.

A tranquillizzare i cittadini è stato il ministro all’Istruzione, Giuseppe Valditara, che nel corso di un punto stampa a Bruxelles, ha dichiarato: “Voglio lanciare un messaggio rassicurante, perché allo stato attuale non vi è alcun pericolo. Quindi niente panico e quant’altro, non sarebbe assolutamente motivato”.

La minaccia, all’interno del messaggio, si estenderebbe anche alla Premier Giorgia Meloni. Si fa riferimento, infatti, nel testo ad una “bomba piazzata nel motore della sua auto”. Intanto, mentre proseguono le indagini, la stessa Meloni ha convocato a Palazzo Chigi una riunione per fare il punto sulla situazione prevista per le 16:00.