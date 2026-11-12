A Torre del Greco cresce l’allarme per una serie di truffe agli anziani messe a segno da falsi carabinieri. Il fenomeno, secondo le segnalazioni di numerosi residenti giunte alla redazione di Vesuviolive.it, avrebbe colpito soprattutto il Parco Giusy, grande complesso residenziale di corso Vittorio Emanuele, al confine con Ercolano, ma i tentativi sarebbero arrivati anche in altre zone della città, come quella di via Leopardi.

Il copione descritto dai cittadini è sempre lo stesso: qualcuno telefona fingendosi un militare dell’Arma e convoca quante più persone possibile fuori dall’abitazione, con il pretesto di una rapina commessa con targhe clonate dei loro veicoli. Una sola persona, di solito una donna, viene lasciata in casa. È a quel punto che i truffatori si presentano alla porta, mostrandosi come carabinieri, e portano via soldi e gioielli. «In tre giorni hanno già colpito molte famiglie», racconta una residente, la cui madre è stata raggirata insieme a un’altra signora dello stesso parco.

Due colpi in meno di un’ora al Parco Giusy

Le segnalazioni trovano conferma nelle operazioni delle forze dell’ordine. Al Parco Giusy una banda composta da almeno tre uomini avrebbe messo a segno due raggiri nel giro di meno di un’ora. Il primo ha riguardato un’anziana di 87 anni: i malviventi avrebbero atteso che la collaboratrice domestica si allontanasse per la pausa pranzo, poi sono scattati con la telefonata sul figlio in difficoltà per un presunto debito con le Poste. Un complice si è presentato alla porta per ritirare il denaro, portando via circa mille euro tra contanti, gioielli in oro e un candelabro d’argento.

Nello stesso stabile è andato in scena il secondo atto, quello dei finti carabinieri. Il marito è stato fatto uscire di casa con il pretesto di una rapina legata alla targa della sua auto; rimasta sola, la moglie è stata convinta a consegnare circa 4.000 euro, che la coppia aveva messo da parte per pagare i lavori di ristrutturazione del condominio, insieme a diversi oggetti in oro. Il bottino complessivo dei due episodi è di circa 5.000 euro. I carabinieri, chiamati dalle vittime al 112, stanno ascoltando i testimoni e controllando le immagini delle telecamere dei negozi della zona.

Le testimonianze dei cittadini: voce clonata e un caso in zona Leopardi

Dai racconti dei residenti emerge un quadro ancora più inquietante. Una donna spiega che, la settimana scorsa, sua madre anziana è stata contattata al telefono da qualcuno che le ha fatto ascoltare la voce del figlio generata con l’intelligenza artificiale. Fortunatamente è finita bene, ma l’avvertimento è chiaro: i truffatori raccolgono tutte le informazioni possibili sulle persone che vogliono colpire, dai nomi dei familiari agli orari in cui l’abitazione resta incustodita.

Un altro cittadino, residente nella zona di via Leopardi, racconta di essere stato chiamato con la stessa scusa e allontanato da casa, lasciando da sola la figlia di 13 anni. Una volta arrivato in caserma, i veri carabinieri hanno subito fatto arrivare una pattuglia a casa sua. Una vicina, invece, non ha creduto alla telefonata e ha poi avuto conferma in caserma che si trattava di una truffa: le è stato consigliato di non aprire a nessuno e, se qualcuno si presenta alla porta, di controllare non solo la divisa ma anche che l’auto sia una vera volante e non una macchina comune con il lampeggiante.

Come difendersi: le regole da ricordare agli anziani

La prima regola è semplice: i carabinieri non chiedono mai denaro, gioielli o carte di pagamento, né telefonano per far uscire le persone di casa e andare in caserma. Se arriva una telefonata sospetta, bisogna riattaccare e chiamare direttamente il 112 o la caserma, componendo il numero da soli e non richiamando quello indicato da chi ha telefonato. Non bisogna mai lasciare una sola persona in casa né aprire a sconosciuti, anche se hanno una divisa o un tesserino: nel dubbio, si chiama il 112 prima di far entrare chiunque.

Contro la clonazione della voce con l’intelligenza artificiale, gli esperti consigliano di concordare in famiglia una parola d’ordine da usare in caso di emergenza, e di richiamare sempre il parente sul suo numero prima di fare qualsiasi cosa. Chi riceve una telefonata del genere è invitato a avvisare vicini e amici, soprattutto gli anziani, e a presentare denuncia ai carabinieri. Segnalare subito ogni tentativo, anche se non è andato a buon fine, aiuta le forze dell’ordine a ricostruire i movimenti della banda e a proteggere altre famiglie.