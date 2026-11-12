A San Gregorio Armeno arriva il Natale: inizia la Fiera napoletana che incanta il mondo

Sabato 14 novembre 2026, alle ore 18:00, sarà ufficialmente inaugurata la storica Fiera del Natale di San Gregorio Armeno, tra pastori, lucine e botteghe che renderanno ancor più magico il periodo festivo.

Inizia la Fiera del Natale 2026 a San Gregorio Armeno

Quest’anno la tradizionale Fiera Artigianale è dedicata alla Pace nel Mondo, alla fratellanza e alla solidarietà tra i popoli. Un’edizione speciale che intende trasformare uno dei luoghi più rappresentativi della tradizione napoletana in un simbolo di dialogo, speranza e convivenza pacifica.

La scelta di dedicare la Fiera alla Pace nel Mondo nasce dalla volontà di affidare all’artigianato napoletano un messaggio che vada oltre i confini della città e del nostro Paese. San Gregorio Armeno, conosciuta in tutto il mondo per la sua arte presepiale e per la creatività dei suoi maestri artigiani, diventa così il luogo ideale per celebrare i valori dell’umanità, della solidarietà e della fratellanza.

L’inaugurazione si terrà alle ore 18:00 in piazza San Gaetano alla presenza del sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, l’assessora Teresa Armato e la vicepresidente del consiglio comunale Flavia Sorrentino. Parteciperanno inoltre i promotori e organizzatori della manifestazione: l’architetto Gabriele Casillo, dell’Associazione Le Botteghe di San Gregorio Armeno; Vincenzo Capuano, presidente dell’Associazione Le Botteghe di San Gregorio Armeno; e Samuele Marigliano, presidente dell’Associazione Artigianale Arte Presepiale San Gregorio Armeno.

La cerimonia prevede il taglio del nastro da parte del Sindaco Gaetano Manfredi e la benedizione della Fiera da parte di padre Domenico Sportiello della Basilica di San Lorenzo Maggiore, in piazza San Gaetano. Uno dei momenti più significativi della cerimonia sarà la consegna al Sindaco Gaetano Manfredi di una speciale opera artigianale realizzata dal maestro artigiano Vincenzo Capuano, presidente dell’Associazione Le Botteghe di San Gregorio Armeno, che la donerà al primo cittadino a nome di tutti i maestri artigiani di San Gregorio Armeno.

Un dono dal forte valore simbolico, che rappresenta la volontà di tutti gli artigiani napoletani di affidare alle istituzioni cittadine un messaggio di pace, fratellanza e solidarietà universale. L’opera, frutto della maestria e della creatività artigianale napoletana, sarà il segno concreto di un auspicio: un mondo libero dalle guerre, dalle divisioni e dall’odio, nel quale possano prevalere il dialogo, il rispetto reciproco e la convivenza tra tutti i popoli.