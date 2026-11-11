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Paura bombe nelle scuole di Napoli, assessora: “Falsi allarmi. Voglio rassicurare i genitori”

Nov 11, 2026 - Veronica Ronza

Immagine di repertorio

A seguito dell’ondata di allarmi bomba che ha coinvolto anche le scuole di Napoli, è intervenuta l’Assessora all’Istruzione e alle Famiglie Mara Striano.

Allarmi bomba nelle scuole di Napoli: parla l’assessora

A seguito delle numerose segnalazioni che, da questa mattina, hanno interessato diverse scuole primarie e secondarie del territorio, facendo scattare le operazioni di evacuazione in diversi istituti, l’assessora Striano ha voluto rassicurare personalmente le famiglie e la platea scolastica.

In una nota ha precisato che si è trattato di falsi allarmi, sulla scia di quelli già registrati nelle stesse ore anche in altre città italiane. In ogni caso, le forze dell’ordine sono intervenute tempestivamente e sono al lavoro per le necessarie verifiche al fine di garantire la totale sicurezza degli edifici scolastici”.

“Voglio rivolgere un ringraziamento sincero a tutti i dirigenti scolastici per aver gestito con grande prontezza e senso di responsabilità questo momento di tensione. Capiamo perfettamente l’ansia e la preoccupazione che notizie del genere causano nei genitori e nelle famiglie, ma intendo rassicurare tutti: la sicurezza di studentesse e studenti e di chi lavora a scuola è la nostra priorità assoluta. Invitiamo le famiglie a fare affidamento esclusivamente sulle comunicazioni ufficiali”.

L’amministrazione comunale, intanto, sta seguendo l’evolversi della situazione in costante raccordo con le autorità competenti. Proseguono le indagini, a livello nazionale, anche sull’autore dell’allarme che avrebbe inviato la mail intimidatoria direttamente agli indirizzi di posta elettronica dei singoli istituti.

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Bombascuola
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Veronica Ronza
Giornalista pubblicista, laureata in Comunicazione. Amo scrivere della mia città e dell'eccellenza che la connota da sempre