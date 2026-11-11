Parcheggi a Torre del Greco, Potere al Popolo: «Continueremo a lottare con i cittadini»

La questione delle strisce blu a pagamento torna al centro del dibattito politico e sociale a Torre del Greco. A sollevare nuovamente il problema è Potere al Popolo Torre del Greco, che lancia un appello alla cittadinanza affinché la battaglia contro il caro-parcheggi diventi una causa collettiva.

La risposta di Potere al Popolo alle dichiarazioni di Mennella

A far discutere sono anche le recenti dichiarazioni del sindaco Mennella, che, nel giustificare il costo degli abbonamenti alla sosta, ha dichiarato come, per rendere gratuiti i parcheggi, si dovrebbero licenziare le «venti famiglie» impiegate nel servizio. Un argomento che, secondo Potere al Popolo, rischia di contrapporre due esigenze che dovrebbero invece procedere insieme: tariffe accessibili per i cittadini e garanzie occupazionali per i lavoratori.

«La tutela di quei lavoratori ci riguarda quanto il costo della sosta», si legge nella nota dell’Assemblea, «[…] Chiediamo che il Comune torni a gestire direttamente il servizio» Nel passaggio alla nuova gestione, USB ha ottenuto la salvaguardia dei posti di lavoro e l’incremento delle ore contrattuali. Risultati che dimostrano come sia possibile difendere l’occupazione senza scaricare sui cittadini il peso economico del servizio.

Da qui la richiesta avanzata attraverso l’Assemblea cittadina «Parcheggiare non è un lusso»: riportare la gestione dei parcheggi direttamente nelle mani del Comune, internalizzando i lavoratori attualmente impiegati e garantendo condizioni di sosta economicamente sostenibili per i residenti.

“Vogliamo sapere dove finiscono gli incassi dei parcheggi”

Resta inoltre aperta una questione fondamentale: il destino degli incassi provenienti dalle strisce blu a pagamento. Potere al Popolo chiede trasparenza sui conti della concessione a Publiservizi e sull’utilizzo della quota spettante al Comune. Se le tariffe vengono giustificate con esigenze di bilancio, è necessario che i cittadini possano conoscere entrate, costi e destinazione delle risorse.

La battaglia per una sosta accessibile non riguarda soltanto i parcheggi, ma il costo della vita e la qualità dei servizi pubblici. Potere al Popolo Torre del Greco invita, quindi, i cittadini a difendere i propri diritti da residenti, chiedendo al Comune di alleggerire quanto possibile il peso delle spese quotidiane della comunità.