Allarmi bomba, dal “colpevole” all’attacco informatico per creare panico: cosa sappiamo

Proseguono le indagini a seguito dell’ondata di allarmi bomba che ha coinvolto le scuole di Napoli e di tutta Italia: la Polizia Postale è sulle tracce del presunto “colpevole” anche se si fa strada l’idea di un attacco informatico finalizzato semplicemente a generare panico e caos.

Allarmi bomba nelle scuole, dal colpevole all’attacco: cosa sappiamo

Dopo l’incontro nel pomeriggio di ieri, la premier Giorgia Meloni ha convocato questa mattina un vertice con i leader dell’opposizione con l’obiettivo di coinvolgere tutte le forze politiche di fronte a una emergenza nazionale, riguardante la sicurezza dei cittadini.

“Non permetteremo ad una mail anonima di decidere il calendario scolastico dei nostri figli. Chi ha fatto questo voleva una nazione ferma e impaurita. Troverà una nazione che domani si sveglia, accompagna i figli a scuola e va a lavorare. Ed è questa la risposta, la più forte che abbiamo” – ha dichiarato Meloni in un video pubblicato sui suoi canali social ufficiali.

Intervenuto a RTL 102.5, il ministro Salvini ha, invece, sottolineato: “Non ci sono evidenze del coinvolgimento dei russi. Poi vediamo chi saranno, se saranno individuati, ci sta lavorando l’intelligence, la Polizia Postale. Io non penso, oggi leggevo sui giornali di russi ma non è che se ti fregano la bicicletta sotto casa è colpa dei russi. Non ci sono evidenze di nessun tipo e quindi prima di additare presunti colpevoli bisogna stare attenti”.

Nessuno sa, al momento, chi si nasconde dietro Mikhail Andropov (firma apparsa all’interno della mail) e molto probabilmente si tratta di un semplice pseudonimo scelto proprio con l’intento di depistare le indagini. Non è escluso che si tratti di una cosiddetta mail “bucata”, come già successo nelle scorse settimane per gli allarmi bomba sugli aerei: si tratterebbe di un messaggio recapitato da un indirizzo appartenente a una persona ignara che sarebbe stato violato e utilizzato dagli hacker per inviare minacce.

Chiunque, con le tecnologie informatiche a disposizione, può spacciarsi per un’altra persona o un intero movimento, nascondendosi dietro gli attacchi. Secondo i primi accertamenti, tuttavia, sembrerebbe da escludere il rischio concreto di esplosione in quanto si tratterebbe di segnalazioni e messaggi riconducibili esclusivamente ad una strategia volta a generare allarme e preoccupazione.

“Dal contenuto della mail è evidente che il rischio concreto è pressoché inesistente, si tratta di un attacco informatico non di un rischio reale con tutta probabilità ma la strategia va pensata coinvolgendo i servizi” – ha sottolineato il ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara.

Tra gli obiettivo principali degli hacker, infatti, c’è proprio quello di destabilizzare i paesi colpiti, creando panico e caos. Effetto, di fatto, ottenuto con l’evacuazione delle scuole, l’arrivo dei carabinieri sul posto e la sospensione delle lezioni. Interventi, tuttavia, dovuti per assicurare la sicurezza degli studenti e del personale scolastico.