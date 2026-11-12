Tennistavolo Torre del Greco: trionfo nel derby di B1, primo punto prezioso in Serie A2

Un weekend di tennistavolo di alto livello è quello appena passato: il Torre del Greco, dopo la pausa delle competizioni per i tornei singolari, torna in campo nei tre campionati di C1, B1 e A2.

La cronaca dei match

In Serie C1 il TT Torre del Greco cade per la prima volta in campionato contro il S. Espedito per 4-3: tanto rammarico per la compagine corallina che perde tre incontri partendo da una situazione di vantaggio.

Continua a brillare invece la Serie B1, con i ragazzi di mister Palladino che vincono 5-2 il derby campano contro Napoli. Ancora una grande prestazione che porta i corallini al secondo posto in classifica, dietro la capolista Pescara.

In Serie A2 il tennistavolo Torre del Greco va con grande convinzione in quel di Vasto per cercare di strappare i primi punti della stagione. I padroni di casa schierano in formazione il campione spagnolo Guillot e due atleti italiani presenti nella top 10/20 italiana: Alessandro Di Marino e Francesco Palmieri. I corallini si presentano all’incontro con il trio formato da Francisco Ruiz, Antonio Pellegrini e Cristian Mellino.

La partita è molto combattuta, con i ragazzi di Torre del Greco che perdono 4-3, conquistando però un punto prezioso che muove la classifica (la sconfitta di misura da quest’anno vale un punto per la formazione perdente).

Ora testa al prossimo incontro dove il TT Torre del Greco punta alla prima vittoria stagionale in A2 contro il TT Muravera davanti al pubblico di casa, domenica 15 novembre alle 15:00. Gli appuntamenti continuano anche in C1 e B1, con i corallini che sfideranno sabato 14 novembre sempre in casa il TT Cava in entrambe le categorie.