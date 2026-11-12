Le bollette dell’acqua delle famiglie servite da GORI sono destinate a subire rincari nel Vesuviano. Una decisione che riaccende il dibattito sul costo di un servizio essenziale e sul peso economico che ricadrà sui cittadini.

Due aumenti consecutivi: cosa cambia in bolletta

La decisione è stata ufficializzata il 30 ottobre 2026 dal Comitato esecutivo dell’Ente Idrico Campano. Per GORI, gestore del servizio idrico integrato in numerosi Comuni dell’area vesuviana, sono stati stabiliti incrementi del 5% per il 2026 e di un ulteriore 5% per il 2027. Considerando l’effetto cumulativo, l’aumento complessivo rispetto alla tariffa iniziale raggiunge il 10,25%.

Gli adeguamenti riguardano il territorio dell’Ambito Distrettuale Sarnese-Vesuviano, che comprende, tra gli altri, Torre del Greco, Ercolano, Torre Annunziata, Boscoreale, Pompei, Ottaviano e San Giuseppe Vesuviano.

Le ragioni degli aumenti

Le motivazioni indicate dall’Ente Idrico Campano riguardano soprattutto l’aumento dei costi energetici, l’inflazione e le spese necessarie a mantenere efficiente il servizio. L’obiettivo dichiarato è preservare l’equilibrio economico-finanziario della gestione e garantire gli interventi di ammodernamento delle infrastrutture idriche, senza compromettere la qualità del servizio.

Per i cittadini, tuttavia, il rincaro rappresenta un’ulteriore spesa in un periodo già caratterizzato dall’aumento del costo della vita. Il 10,25% complessivo non significa necessariamente che ogni bolletta crescerà della stessa cifra in valore assoluto: l’importo dipenderà dai consumi, dalla composizione del nucleo familiare e dalle diverse componenti tariffarie.

Solo il tempo potrò stabilire se agli aumenti corrisponderanno effettivi miglioramenti del servizio: meno perdite idriche, reti più moderne, maggiore continuità nell’erogazione e una depurazione più efficiente. Per il territorio vesuviano, i cittadini chiedono che il peso economico delle nuove tariffe sia accompagnato perlomeno da risultati concreti e misurabili.