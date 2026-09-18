Stadio Giraud, lavori in corso per 2 milioni di euro: saranno utilizzate tutte le risorse

Lo Stadio Giraud è attualmente soggetto a lavori di adeguamento alla serie C, traguardo recentemente raggiunto dal Savoia. Gli interventi continuano senza sosta, e raggiungeranno adesso l’intero finanziamento da 2 milioni di euro.

Raggiunto l’importo complessivo per i lavori al Giraud

Come indicato in un documento pubblicato dal Comune di Torre Annunziata, l’intero importo di 2 milioni di euro verrà utilizzato per rinnovare lo Stadio Giraud. Fino ad adesso, infatti, il costo complessivo dell’intervento era pari a circa un milione e mezzo. Restavano quindi più di 400 mila euro di economie, già comprese nel finanziamento ma ancora non utilizzate.

Con la nuova modifica del progetto, queste disponibilità vengono assorbite completamente: il nuovo quadro economico raggiunge i 2.000.000 di euro, esattamente quanto previsto dal finanziamento, e le economie residue scendono a zero.

Un ampliamento necessario degli interventi

La parte principale dell’incremento dell’importo riguarda direttamente il contratto dei lavori, affidati all’impresa esecutrice, interessato da un aumento pari al 25,18% rispetto al valore iniziale.

La variante viene motivata dalla necessità di realizzare ulteriori interventi per consentire l’utilizzo dello stadio nel campionato di Serie C, non previsti nel progetto originario. Tra questi, rientrano le opere richieste dalla Polizia di Stato per migliorare la gestione della sicurezza e la separazione degli accessi delle tifoserie, oltre agli adeguamenti richiesti dalla Lega Pro per le strutture e gli impianti necessari al sistema VAR “a chiamata” e alle dotazioni televisive.

Grande attesa per il ritorno del Savoia nello stadio oplontino

Il ritorno del Savoia allo Stadio Giraud è ormai vicinissimo. I tifosi potranno rivedere la squadra oplontina giocare in casa a partire dal 23 ottobre, in occasione della gara contro l’Inter Under 23.

Il pieno utilizzo del finanziamento e l’aggiunta di nuovi interventi di restauro e adeguamento sono segno di una completa riqualificazione dello stadio. Impianto storico per la città di Torre Annunziata, il Giraud potrà finalmente offrire ai cittadini un’esperienza calcistica di qualità.