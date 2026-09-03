Il Savoia ritorna ad allenarsi in casa e vince contro il Catania: l’inizio di un nuovo capitolo per la squadra

Il Savoia è finalmente tornato ad allenarsi a Torre Annunziata. La squadra e lo staff tecnico hanno, infatti, ripreso a prepararsi al meglio nell’impianto della propria città.

Per il Savoia il primo passo per il ritorno a Torre Annunziata

La ripresa degli allenamenti in casa rappresenta per i biancoscudati un primo importante passo per un completo ritorno nella propria città. Dopo mesi di attesa la squadra ha potuto usufruire dello storico impianto del Giraud, soggetto a importanti lavori di ristrutturazione e adeguamento alla Serie C.

Un esempio di risultati concreti

La possibilità di allenarsi allo stadio locale costituisce un esempio di risultati concreti da parte della Commissione straordinaria. Lo stesso Emanuele Filiberto, presidente onorario del club, ha ringraziato i membri della Commissione, per la rapida conclusione dei lavori: «[…] desidero ringraziare i tre Commissari, il Prefetto Gianfranco Tomao, i dottori Roberto Esposito e Gianluca Orlando, insieme ai dirigenti del Comune, il dott. Nicola Anaclerio e l’ing. Valentino Ferrara. Con serietà, concretezza e senso delle Istituzioni hanno consentito che un impegno assunto diventasse finalmente un fatto concreto»

L’obiettivo era, fin dall’inizio quello di poter permettere ai tifosi di Torre Annunziata di sostenere il Savoia nella propria città. Il ritorno della squadra non implica, però, un immediato rientro anche dei tifosi, che potranno ritornare al Giraud fra qualche settimana. La partecipazione della tifoseria è, infatti, prevista per in occasione della gara contro l’Inter Under 23.

La recente vittoria del Savoia

I biancoscudati hanno conquistato la vittoria contro il Catania in trasferta nella partita di ieri nella Coppa Italia Serie C, con un risultato di 3-0.

«Sono molto contento della prestazione di tutti, ha dichiarato il mister Alessandro Formisano, «[…] non mi aspettavo di passare il turno con il 3 a 0, abbiamo dovuto affrontare molte difficoltà, […], però sapevamo di poter ottenere, una volta tenute le linee strette, buoni spazi di partenza»

La vittoria contro la squadra catanese e il ritorno al Giraud rappresentano per il Savoia e per i suoi tifosi l’inizio di un nuovo, ricco capitolo.