Il Savoia è ritornato fra i campioni della serie c dopo 11 lunghi anni, ma rischia di dover giocare lontano da casa. È infatti urgentemente necessario un adeguamento della struttura dello Stadio Giraud alle normative di sicurezza e accoglienza previste dalla Lega Pro.

120 giorni per terminare i lavori e giocare in casa

Iniziati lo scorso 4 maggio, subito dopo la partita decisiva per il salto di serie della squadra, i lavori interesseranno principalmente il lotto 2 e il lotto 3 della struttura. Anche i distinti, infatti, che attualmente non offrono la loro totale capienza, saranno soggetti a riqualificazione.

I campioni non dovranno giocare in regioni limitrofe o, come ipotizzato dal principe Emanuele Filiberto, “anche al Nord Italia” ad una sola condizione: i lavori dovranno essere completati entro l’inizio del campionato. 120 giorni, quindi, è la finestra di tempo disponibile per concluderli.

“Sono entrati nel vivo i lavori per adeguare lo stadio “A. Giraud” alla serie C.”, si legge in un post del Comune di Torre Annunziata, “Questa mattina sono cominciate le operazioni di scavo per aumentare l’ampiezza delle panchine. Partiti anche gli interventi sull’impiantistica per videosorveglianza e torri faro.”

Lo Stadio Giraud come simbolo storico di Torre Annunziata

La prima inaugurazione dello Stadio risale al 1962, facendone un simbolo di grande identità per i cittadini di Torre Annunziata. Vittima dell’incuria e della scara manutenzione, lo Stadio è stato sottoposto a dei primi lavori di ristrutturazione a partire dal 2025, riaccendendo la speranza di una sua totale riqualificazione.

Insieme alla promozione dei biancoscudati in serie c, quindi, la possibilità di poter vivere l’esperienza calcistica all’interno di una struttura storica della propria città rappresenta per i tifosi un’occasione unica. Un’occasione che rischia, però, di essere persa, se il Comune non manterrà la promessa di finire i lavori nei tempi prestabiliti.