Arriva la Festa della Musica, tanti concerti gratis nei luoghi più belli di Napoli: il programma

Presentata la programmazione della Festa della Musica 2026, l’evento che si svolgerà il 21 giugno in diverse piazze di Napoli tra concerti e spettacoli ad ingresso gratis per tutti.

Festa della Musica 2026, concerti gratis a Napoli: il programma

Una mappa sonora che unisce l’intera città, dal centro alle periferie, trasformando i quartieri in palcoscenici a cielo aperto. Saranno coinvolte ben sei municipalità cittadine per il tema “La voce dei luoghi”, per affermare la musica come motore di valorizzazione territoriale e coesione sociale.

La programmazione diffusa attraverserà Napoli nel corso dell’intera giornata di domenica 21 giugno, alternando generi e generazioni in alcuni dei punti più frequentati e simbolici della città. A partire dalla mattina, la festa animerà Piazza Dante, Piazza degli Artisti, Piazza San Pasquale, Piazza San Francesco di Paola e Porta Capuana.

La fascia serale, dalle ore 18.00 alle 21.00, vedrà invece protagonisti due luoghi di straordinario valore e significato: lo straordinario belvedere di Monte Echia e Piazza Giovanni Paolo II a Scampia. Musicisti, band, cori, scuole di musica, dj e artisti emergenti daranno vita a una grande festa partecipata per portare l’arte direttamente al centro della vita urbana.

Il culmine di questa visione di rete cittadina e interculturale si terrà a Piazza Mercato, a partire dalle ore 21.00, con il WORLD SUMMIT, il grande concerto-evento gratuito ideato e diretto da Enzo Avitabile. Il progetto rappresenta un pilastro della visione culturale del Comune, un viaggio sonoro in cui Africa, Mediterraneo ed Europa si intrecciano. Sul palco, ad affiancare Avitabile, ci sarà una line-up internazionale d’eccezione: la star beninese Angélique Kidjo (5 Grammy), la musicista maliana Rokia Traoré, i rapper Ntò e Sayf (quest’ultimo espressione della contemporaneità italo-tunisina), la voce dei 99 Posse ’O Zulù e la partecipazione speciale dell’attore e regista Massimiliano Gallo.

“Napoli si conferma, ancora una volta, la grande capitale culturale del Mediterraneo e un crocevia universale di linguaggi, storie e popoli. Il World Summit ideato da Enzo Avitabile, che accenderà Piazza Mercato il prossimo 21 giugno, non è soltanto un concerto straordinario e gratuito, ma è il manifesto culturale di Napoli Città della Musica. In un momento storico in cui il mondo ha un grande bisogno di dialogo, la nostra città risponde con la forza dell’incontro” – ha dichiarato il sindaco Manfredi.

“Mettere sullo stesso palco la tradizione partenopea, i ritmi dell’Africa e le nuove sonorità urbane ed europee significa ribadire l’identità profonda di Napoli, una città accogliente, capace di custodire le proprie radici e allo stesso tempo, di contaminarsi con il futuro. Quest’anno non ci limiteremo a un unico grande evento, oltre alla rivalutazione di Piazza Mercato e di tutta l’area attorno, accenderemo sei diverse municipalità — da Scampia a Chiaia, dal Vomero a Porta Capuana — portando performance diffuse in piazze storiche e spazi urbani rigenerati, come Monte Echia. Ringrazio Enzo Avitabile, gli straordinari artisti internazionali e nazionali che hanno sposato questo progetto, e le nostre strutture comunali che, in sinergia con l’Assessorato al Turismo e l’Area Cultura, hanno reso possibile una programmazione così ambiziosa“.