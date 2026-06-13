Festa dei Quattro Altari, il sabato di Clementino accende Torre del Greco: ecco tutti gli eventi in programma

Dopo il successo della serata inaugurale, entra nel vivo l’edizione 2026 della Festa dei Quattro Altari. Oggi, sabato 13 giugno, la città si prepara a vivere una giornata ricca di appuntamenti tra musica, spettacoli, arte, tradizioni e sapori, con il grande concerto di Clementino che rappresenta uno dei momenti più attesi dell’intera manifestazione.

L’artista napoletano salirà sul palco di piazza Santa Croce alle ore 22, preceduto dal warm up di Radio Marte in programma dalle 21.15. Un evento destinato a richiamare migliaia di persone nel cuore della città per una serata all’insegna della musica e del divertimento.

Teatro, musica e spettacoli in tutta la città

Il programma della seconda giornata coinvolgerà numerose aree di Torre del Greco grazie agli appuntamenti di ArtTorre Teatro in Festa, coordinati da Antonello Aprea.

Alle 18.30, nell’area dell’altare di largo Costantinopoli, spazio a ‘A compagnia ‘e Zazzà con “San Carlino… per sempre sì!”. Alle 19 in via Comizi sarà protagonista Il Teatro di Donna Peppa con “Tavernara ‘e Porta Capuana”, mentre alla stessa ora in via Spiaggia del Fronte Gli Elusi porteranno in scena “Varietà Popolare”. Alle 19.30, nell’area dell’ex mercato del pesce, i Ladri di Copione presenteranno “Malanova”.

Non mancherà la musica dal vivo con gli appuntamenti di ArtTorre Musica in Festa: alle 20 Elvis and Friends animeranno corso Vittorio Emanuele con i grandi successi rock and roll degli anni Cinquanta e Sessanta; alla stessa ora, in piazza Luigi Palomba, i Luna Janara proporranno “Canti e suoni del Sud Italia”. Alle 20.30 in via Spiaggia del Fronte sarà invece la volta dei The Dreamers con “Sette colori, mille emozioni”.

Deddè, Dadà e il Forum dei Giovani al Mac³

L’area esterna del museo virtuale del corallo Mac³ ospiterà una serie di appuntamenti dedicati soprattutto ai giovani.

Si parte alle 18 con “Nuove voci sul palco”, iniziativa curata dal Forum dei Giovani. Alle 19.30 spazio al “Bocca del Vesuvio Summit Tour” di Deddè, mentre alle 20 sarà la volta di Dadà con “Core in Fabula Live”.

Sempre alle 20, sulle scale della Villa Comunale Ciaravolo, andrà in scena lo spettacolo teatrale “Pan – Piccoli archetipi napoletani”, a cura del Collettivo Sinemetu in collaborazione con il Forum dei Giovani.

Villaggio dei Sapori, mostre e tradizioni

Prosegue anche il percorso dedicato all’enogastronomia con il Villaggio dei Sapori allestito nella Villa Comunale Ciaravolo e aperto dalle 17.30 alle 23.30. Bancarelle e spazi dedicati all’artigianato animeranno inoltre via Vittorio Veneto e via Comizi.

Numerose anche le esposizioni visitabili durante la giornata. A Palazzo Baronale sarà possibile ammirare la mostra “Arte e cultura all’ombra del Vesuvio tra il Sublime e l’Infinito”. Al museo Mac³, aperto dalle 18 alle 21 su prenotazione, si terrà un’estemporanea dedicata alla lavorazione del corallo e del cammeo. Alla Casa del Combattente, all’interno della Villa Ciaravolo, spazio a “Trenini elettrici, la passione per grandi e piccini”, mentre nella chiesa di San Michele in via Diego Colamarino sarà visitabile “L’arte della tradizione” di Carlo Falanga, a cura di Assocoral.

Gli altari e i tappeti protagonisti della festa

Cuore della manifestazione restano naturalmente gli altari e i tappeti artistici che raccontano la tradizione secolare della Festa dei Quattro Altari.

Gli altari sono stati realizzati da Alfonso Raiola in piazza Luigi Palomba con “Resta con noi, perché si fa sera e il giorno è ormai lontano”, Antonino Ammendola a Palazzo Baronale con “Il cantiere di Dio: Io ti aiuto!”, Salvatore Seme a largo Costantinopoli con “Fractio Panis” e Francesco Scognamiglio su corso Garibaldi con “Coraggio, alzati, ti chiama”.

Quattro anche i tappeti artistici: Vincenzo Borrelli presso la parrocchia di Santa Maria di Portosalvo con “Eucarestia fonte di luce e di salvezza”, Antonio Caso nell’ex biblioteca della Villa Comunale Ciaravolo con “Dall’altare alle strade… Eucarestia cuore pulsante della Chiesa”, Raffaele Panariello al museo Mac³ con “La comunione della misericordia” e Sergio Eco a Palazzo Baronale con “Il dono della vita”.

Una giornata intensa e ricca di appuntamenti che conferma la Festa dei Quattro Altari come uno degli eventi più attesi dell’anno, capace di unire fede, cultura, spettacolo e valorizzazione del territorio nel cuore di Torre del Greco.