Da Napoli a Capri: gli sposi di tutto il mondo scelgono la Campania per i matrimoni più belli

Non solo meta privilegiata di turisti, la Campania è tra le destinazioni più gettonate del Destination Wedding, ovvero i matrimoni celebrati in località lontane dalla residenza di coppia. Sempre più celebrità e futuri sposi, infatti, scelgono le meraviglie della nostra terra per celebrare il loro giorno più importante.

Boom Destination Wedding: i matrimoni più belli in Campania

In Italia, nel 2025, il settore del Destination Wedding ha raggiunto un traguardo storico, con oltre 16.700 eventi, superando la soglia di 1,1 miliardi di euro di fatturato stimato, con un incremento del 19,6% rispetto all’anno precedente (Report 2025 dell’Osservatorio Destination Wedding in Italy di Convention Bureau Italia e Italy for Weddings).

Un trend in continua crescita, con un aumento previsto per il 2026 di +5,1% e +850 eventi. A conquistare la scena, nell’anno 2025, sono stati soprattutto il Sud e le Isole. In particolare la Campania ha conquistato un ruolo da protagonista, continuando ad essere una delle mete privilegiate anche nel 2026. Tra le località preferite dai futuri sposi spiccano, infatti, Napoli, la Costiera Amalfitana con Ravello e l’isola di Capri.

Fattori chiave nella scelta della destinazione sono la ricerca di unicità, esclusività ed estrema personalizzazione, declinata sulla storia d’amore della coppia, che non cerca solo una cornice estetica, ma elementi capaci di narrare e coinvolgere emotivamente.

“Il trend dei matrimoni sta inevitabilmente cambiando negli ultimi anni, ma quello del destination wedding resta stabile, con una richiesta sempre in ascesa, in particolare per alcune zone, come Napoli, la Costiera Amalfitana e la Costiera Sorrentina, dove sono nato e presente con la mia attività da 17 anni” – afferma Stefano Miranda, Destination Wedding Manager.

“A differenza dei matrimoni campani tradizionali, assistiamo a un cambio di paradigma da parte delle coppie che arrivano da altre regioni d’Italia e dall’estero. Questi sposi non cercano location sfarzose, ma puntano tutto sulla bellezza naturale e sull’autenticità dei luoghi, caratteristici della nostra regione, scegliendo piccoli borghi e scogliere a picco sul mare. Grazie a queste coppie extra regione, stiamo assistendo ad un incremento significativo anche del turismo territoriale, con benefici per l’indotto economico dell’intera filiera locale”.

Il successo di un grande evento risiede nella perfetta armonia tra tutti i suoi componenti e nella stretta

collaborazione tra tutti i professionisti coinvolti, chi intercetta la domanda e porta valore sul territorio e chi lo amplifica, trasformandolo in una narrazione che promuove la Campania nel mondo.

“Organizzare un evento in un luogo speciale e lontano, a volte migliaia di chilometri da casa, richiede

professionalità ed estrema attenzione ai dettagli. Il matrimonio rappresenta il coronamento di un sogno, merita di essere ricordato in ogni frame e la fotografia in tal senso gioca un ruolo cruciale. Nel wedding, come nel destination wedding reportage, ogni scatto diventa un racconto, un frammento di vita degli sposi e del mondo che li circonda” – afferma Sebastiano Longano, CEO dello Studio Fotografico Longano.

“Nella nostra visione, ogni servizio fotografico deve superare i canoni tradizionali ed esplorare nuove

dimensioni espressive che valorizzino individualità ed emozione, per cogliere l’essenza di momenti autentici e spontanei”.

“Le nuove tecnologie e in particolare l’intelligenza artificiale, non possono sostituire l’occhio umano, ma devono essere utilizzate, con competenza, al servizio del professionista, per editing e ritocco, riducendo così notevolmente i tempi di post-produzione. Grazie alla nostra professionalità ed alla nostra empatia, con la nuova coppia riusciamo ad instaurare un legame che va oltre il giorno delle nozze” – conclude Mirko Longano, Direttore e Wedding photographer Studio Longano.