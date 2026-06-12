Torre Annunziata è la città dei cantieri abbandonati: anche il porto non sarà pronto per l’estate

A Torre Annunziata la stagione estiva è iniziata ormai da settimane, ma il Porto che era stato promesso ai cittadini è ancora oggi recintato.

Il Porto di Torre Annunziata non è ancora pronto

I lavori iniziati lo scorso anno nel Porto di Torre Annunziata e la cui conclusione era prevista entro l’estate sono ancora oggi in corso, e sembrano ben lontani dal concludersi.

Per la seconda estate di fila, quindi, i cittadini non potranno usufruire di uno dei luoghi simbolicamente e logisticamente più importanti della città. Se nelle promesse della recentemente sciolta amministrazione, il porto sarebbe stato restituito alla comunità come punto di interesse panoramico e turistico, ma anche come parcheggio utile a mitigare il traffico estivo, oggi nessuna delle due è stata mantenuta.

“La notizia comparsa in queste ore sul web secondo la quale la darsena resterà chiusa fino ad agosto non è esatta”, aveva dichiarato lo scorso marzo l’allora sindaco Cuccurullo, “[…] i lavori sono a buon punto e, nell’area prospiciente la carreggiata, sono di fatto ultimati. Nelle prossime settimane ci sarà una presa in consegna anticipata dei lavori relativi all’area destinata alla sosta.”

Il cantiere risulta, però, ancora deserto e una chiusura dei lavori in tempo per la stagione estiva sembra pressoché impossibile. Un’azione semplice come andare al mare con la propria auto diventa, così, un altro problema per i cittadini.

La recente modifica del progetto

A maggio 2026 il progetto di riqualificazione del Porto è stato inoltre sottoposto a delle modifiche, poiché le disposizioni precedenti sono state considerate non idonee. Numerose , infatti, le segnalazioni da parte dei cittadini e delle forze dell’ordine, che ritenevano pericolosa per la sicurezza e la viabilità la predisposizione originaria dei posti parcheggio.

Il nuovo progetto per il Porto di Torre Annunziata

Torre Annunziata si ritrova con un altro cantiere abbandonato

“Gli uffici sono al lavoro per rendere fruibili, per la stagione estiva, l’ex Damiano e l’Hub Portuale. Le due aree consentiranno di avere, sull’intero water front, circa 300 posti auto”, si legge in una nota del Comune di Torre Annunziata. A un mese dall’annuncio delle modifiche, però, di posti auto non ce n’è nemmeno uno. Il Porto si aggiunge, così, alla sfilza dei cantieri abbandonati della città. L’Hub portuale, ad esempio, la cui realizzazione era stata fissata dall’Amministrazione Cuccurullo già entro il 2024, rimane immobile e sommerso dalle erbacce.

Tutto il lungomare è, in generale, disseminato di transenne e vecchie impalcature, che i cittadini hanno ormai imparato a schivare abilmente durante le passeggiate in Villa Comunale.

Impalcature dei lavori nei pressi della Villa Comunale di T. Annunziata iniziati più di dieci anni fa

Impalcature dei lavori nei pressi della Villa Comunale di T. Annunziata iniziati più di dieci anni fa

Impalcature dei lavori nei pressi della Villa Comunale di T. Annunziata iniziati più di dieci anni fa

Anche Villa del Parnaso, che permette ai cittadini di raggiungere comodamente la spiaggia dal Corso principale, versa oggi in un allarmante stato di degrado. La Villa è invasa dai rifiuti e le aiuole incolte sono ormai completamente abbandonate. Riqualificata nel 2017, Villa del Parnaso è caduta oggi nell’oblio che caratterizza questa città, dove i progetti vengono promessi, esaltati ed iniziati, ma mai veramente realizzati o tutelati.

L’androne delle scale di Villa del Parnaso a T. Annunziata