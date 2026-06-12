“Napoli mi ha dato tutto”, concerto al Maradona per i 70 anni di Nino D’Angelo: i biglietti

Il 21 giugno 2027 Napoli si prepara a vivere una notte speciale: in occasione del suo 70esimo compleanno, Nino D’Angelo festeggerà insieme al suo pubblico con un grande concerto che si terrà allo stadio Diego Armando Maradona.

Nino D’Angelo, concerto al Maradona per i 70 anni: biglietti

Si intitola Nino 7.0 il live che darà il via ad una grande festa collettiva per celebrare il compleanno di uno degli artisti più amati della musica napoletana. Per Nino D’Angelo sarà l’occasione non solo per spegnere le sue 70 candeline ma anche per festeggiare oltre cinquant’anni di una carriera straordinaria che ha attraversato generazioni, linguaggi e stagioni della musica.

Si tratta del prosieguo di un percorso iniziato dieci anni fa con Nino 6.0, lo spettacolo con cui l’artista celebrò i suoi sessant’anni, seguito poi dal ritorno al Maradona nel 2024, nell’abbraccio caloroso della platea partenopea.

Con Nino 7.0, il cantante darà voce ai grandi successi degli anni Ottanta e ai brani della maturità artistica che hanno accompagnato la sua evoluzione umana e professionale. Sarà il racconto di un percorso unico: dagli esordi e dai grandi successi popolari fino alla svolta artistica e personale che ha segnato una nuova fase della sua carriera. Un cambiamento diventato simbolico anche attraverso lʼabbandono del celebre caschetto biondo, che ha accompagnato lʼapprodo a una produzione più intensa e socialmente impegnata, capace di raccontare Napoli, le periferie, gli ultimi e le contraddizioni del nostro tempo.

“Napoli mi ha dato tutto: la voce, le emozioni e il pubblico che mi accompagna da una vita. Il 21 giugno 2027 voglio restituire quell’amore con una grande festa. Quando ho pensato a come festeggiare questo compleanno così importante, ho capito subito che non poteva esserci luogo migliore dello stadio Diego Armando Maradona. Napoli è la mia casa, la mia gente, la mia storia. Compire 70 anni insieme al pubblico che mi accompagna da una vita è il regalo più bello che potessi desiderare” – racconta Nino D’Angelo.

“Non sarà soltanto un concerto, sarà una grande festa di compleanno. Voglio che sia una serata in cui ci emozioniamo, cantiamo e ripercorriamo insieme le tappe di un viaggio iniziato più di cinquantʼanni fa. Ci saranno le canzoni che hanno segnato la mia vita e quella di tante persone, dai primi successi fino ai brani più recenti. Ogni canzone racconterà un pezzo della nostra storia”.

“Mi sento fortunato perché il pubblico non mi ha mai lasciato solo, mi ha seguito nei momenti più belli e in quelli più difficili, quando sono cambiato come uomo e come artista. Per questo il 21 giugno del 2027 voglio abbracciare idealmente tutti quelli che hanno camminato con me. Vi aspetto al Maradona per festeggiare insieme i miei 70 anni e una storia che continua ancora oggi con lo stesso entusiasmo del primo giorno”.

I biglietti del tour (a partire da 49 euro compresa prevendita) saranno in vendita dalle ore 12 di venerdì 12 giugno 2026 sul circuito Ticketone. La tournée è prodotta da ‘Stefano Francioni Produzioni’ e ‘Ludens Produzioni’, distribuito da ‘Ventidieci’ e in collaborazione con ‘Anni 60 Produzioni’ e ‘Blackstar Entertainment’.