Torre del Greco: incendio in Via Lamaria, tutti e 32 sfollati hanno trovato una sistemazione

Dopo l’incendio divampato nella palazzina di edilizia popolare di via Lamaria, a Torre del Greco, si è conclusa nel giro di poche ore la gestione dell’emergenza legata ai 32 residenti costretti a lasciare le proprie abitazioni.

Il Comune ha reso noto che tutti gli occupanti hanno trovato una sistemazione temporanea, mentre l’edificio è stato posto sotto sequestro e affidato in custodia giudiziaria all’ente.

Tutti gli sfollati hanno trovato una sistemazione

Secondo quanto comunicato da Palazzo Baronale, sedici persone hanno trascorso la notte in una struttura ricettiva di Boscotrecase. Altri quattro cittadini considerati fragili, tra anziani e persone con disabilità, sono stati accolti presso il Ricovero della Provvidenza di via Purgatorio.

Nove persone, invece, hanno scelto di usufruire del contributo economico predisposto dal Comune, trovando ospitalità presso parenti e amici insieme, in alcuni casi, ai minori presenti nei rispettivi nuclei familiari.

L’incendio, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe di natura dolosa. Denunciato in stato di libertà un giovane che avrebbe tentato di dar fuoco ad uno scooter nel garage sottostante l’edificio evacuato.

Nel frattempo la palazzina di via Lamaria 43/C è stata sottoposta a sequestro dopo i primi rilievi e il settore Patrimonio del Comune ha provveduto a interdirne l’accesso.

Incendio in via Lamaria, Mennella: “Macchina dei soccorsi efficace”

Il sindaco Luigi Mennella ha ripercorso le fasi dell’intervento, sottolineando il lavoro svolto dalle diverse componenti impegnate nell’emergenza.

“Durante la fase più drammatica del rogo che ha interessato la palazzina di via Lamaria erano già presenti gli agenti in reperibilità della polizia municipale guidata dal comandante Gennaro Russo. Insieme agli agenti di polizia e ai vigili del fuoco, che ringrazio per il tempestivo intervento, hanno partecipato alle operazioni per mettere in sicurezza persone e cose in attesa dello spegnimento delle fiamme”.

Successivamente sono entrati in azione gli assistenti sociali coordinati dal dirigente Amedeo Cortese, che insieme alla Polizia Municipale hanno gestito l’assistenza agli sfollati. Fondamentale, secondo il primo cittadino, anche il supporto del settore finanziario diretto da Giacomo Cacchione, che ha reperito le risorse necessarie per garantire il sostegno economico alle famiglie.

Mennella ha inoltre evidenziato il contributo dei volontari della Protezione Civile dell’associazione Irt e quello degli amministratori comunali, con il vicesindaco Michele Polese e l’assessore Virginia Palomba impegnati nel coordinamento delle operazioni attraverso il Centro Operativo Comunale, attivato per fronteggiare l’emergenza.

Nel corso della giornata sono stati garantiti i pasti agli sfollati e individuate le diverse soluzioni abitative provvisorie, mentre il COC resta operativo per seguire l’evolversi della vicenda.

L’assessore Sorrentino: “Orgogliosi del lavoro delle Politiche sociali”

Parole di ringraziamento sono arrivate anche dall’assessore alle Politiche sociali Mariateresa Sorrentino, che attraverso un messaggio pubblicato sui social ha voluto esprimere la propria riconoscenza nei confronti del personale comunale impegnato nella gestione dell’emergenza.

“Desidero ringraziare l’ufficio Politiche sociali per il grandissimo lavoro svolto nell’intera giornata a seguito dell’emergenza incendio di via Lamaria, che ha interessato 32 persone, tra cui minori e anziani. Con grandissima professionalità e tempestività hanno prestato assistenza alle persone e gestito una situazione complessa”.

L’assessore ha rivolto un particolare ringraziamento al dirigente Amedeo Cortese, agli assistenti sociali e a tutto il personale coinvolto, compresi i nuovi assunti che hanno fornito il proprio contributo sin dalle prime ore dell’emergenza.

“Gli assistenti sociali rappresentano una squadra preziosa, di cui siamo fieri. Finalmente stiamo gettando le basi per consentire ai nostri eccellenti professionisti di svolgere al meglio il proprio lavoro”, ha concluso Sorrentino.