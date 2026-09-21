A Napoli apre una nuova libreria con oltre 11 mila titoli: sarà dedicata a Giancarlo Siani

La Scugnizzeria arriva al Vomero, in Piazzetta Durante, con la sua terza libreria, stavolta sotto il marchio Ubik: sarà dedicata a Giancarlo Siani e non a caso l’inaugurazione si terrà proprio il 23 settembre.

Scugnizzeria al Vomero: apre la libreria dedicata a Siani

La Scugnizzeria entra nella rete nazionale delle librerie Ubik, ma portando con sé la stessa anima che ha accompagnato il progetto fin dal primo giorno. Aprirà per la prima volta le sue porte al pubblico il 23 settembre, alle ore 19:00, data in cui Napoli ricorda Giancarlo Siani: sarà proprio nel suo nome che questa nuova libreria comincerà il suo cammino.

A tagliare il nastro sarà Paolo Siani, fratello di Giancarlo, mentre all’interno dello store resterà l’oggetto capace di raccontare il giornalista più di tante parole: la macchina da scrivere appartenuta a Giancarlo. Durante la serata, voci diverse si alterneranno in una maratona di lettura degli articoli di Siani. In questo modo le sue parole torneranno ad essere ascoltate, condivise e incontrate da chi c’era e, soprattutto, da chi è nato dopo di lui.

Alle nuove generazioni sarà dedicato anche un altro gesto simbolico della serata. L’associazione Brikanti, realtà napoletana legata al mondo dei mattoncini e alla promozione del gioco e della creatività attraverso le costruzioni, donerà due riproduzioni della Mehari di Giancarlo Siani realizzate con i mattoncini: una sarà destinata alla libreria, l’altra sarà consegnata personalmente a Paolo Siani.

“Ogni volta che apriamo una Scugnizzeria abbiamo la sensazione di ricominciare, ma anche di portare con noi tutto quello che siamo stati. Arrivare al Vomero, nel nome di Giancarlo, ci emoziona particolarmente. Perché una libreria può essere un luogo dove si comprano libri, ma può anche diventare un luogo dove le persone si incontrano, dove i ragazzi scoprono nuove possibilità e dove una storia continua a essere raccontata. Noi vorremmo che fosse proprio questo” – racconta Rosario Esposito La Rossa, fondatore de La Scugnizzeria.

La nuova libreria sarà un luogo aperto alla città con oltre 11 mila titoli e spazi dedicati a presentazioni, incontri, laboratori e attività per bambini, ragazzi e adulti. Si tratta della terza tappa di una storia iniziata nel 2017, quando La Scugnizzeria aprì nell’area di Scampia e Melito. Da allora il progetto è cresciuto seguendo una convinzione semplice: i libri possono cambiare il destino dei luoghi e i luoghi possono cambiare il destino delle persone.