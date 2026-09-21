Travolto dall’auto a Napoli, sbalzato dalla bici e precipitato sull’asfalto: è morto a 27 anni

Un grave incidente stradale si è verificato questa mattina in via Mario Palermo, nella carreggiata che da Volla va verso via Argine, dove un ragazzo, in sella alla sua bici, è morto dopo essere stato travolto da un’auto.

Incidente a Ponticelli, travolto in bici: è morto a 27 anni

Lo schianto si è verificato intorno alle ore 7:50. La vittima è un cittadino indiano, K.S., di soli 27 anni. Secondo una prima ricostruzione, un uomo di 26 anni, alla guida di una autovettura, all’altezza dello svincolo che conduce in via Ravioncello, per cause ancora in corso di accertamento, avrebbe tamponato la bicicletta.

L’urto avrebbe provocato la caduta del ciclista che sarebbe stato sbalzato prima sul cofano anteriore dell’autovettura, cadendo poi al suolo. Sul posto è giunto il personale del 118 che nonostante i tentativi di rianimazione messi in campo,attraverso la manovra cardio polmonare durata ben 40 minuti, non ha potuto fare altro che constatarne il decesso.

Sul luogo dell’incidente è intervenuto anche il personale dell’Infortunistica Stradale della Polizia Locale per i rilievi tecnici. La salma del cittadino indiano è stata messa a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per l’esame autoptico mentre i veicoli sono stati sequestrati ed il conducente dell’auto è stato sottoposto ad accertamenti urgenti finalizzati alla verifica dell’eventuale stato di alterazione. La patente, intanto, gli è stata ritirata e gli è stato sequestrato anche il telefono cellulare per verificare se ne facesse uso durante la guida.