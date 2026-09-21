Rc Auto e impennata dei prezzi della benzina: arriva la mobilitazione in piazza a Napoli

Si terrà a Napoli la mobilitazione per chiedere l’introduzione della Tariffa Unica Nazionale Rc Auto e interventi seri contro il caro benzina. L’iniziativa si terrà sabato 26 settembre alle ore 11:30 in Piazza del Carmine.

Rc Auto e caro benzina: la mobilitazione a Napoli

La mobilitazione è promossa dal Comitato Assicuriamoci di essere tutti uguali con il deputato di Alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli e Cosimo Merolla. L’obiettivo è quello di puntare i riflettori sulle iniquità dell’RC Auto e sulle storiche discriminazioni territoriali che penalizzano gli automobilisti campani e del Mezzogiorno.

La protesta sarà centrata anche sull’impennata dei prezzi della benzina che, proprio nell’ultimo periodo, non sembrano trovare un freno, causando non pochi disagi ai tanti automobilisti costretti a spostarsi quotidianamente per necessità lavorative e non solo. La partecipazione è libera e aperta a tutti.

“Il governo deve svegliarsi e affrontare con serietà la stangata sulle assicurazioni e sui prezzi della benzina che pesano sulle famiglie. Invece di proporre inutili mance elettorali, come la cancellazione del bollo auto, l’Esecutivo pensi a ratificare immediatamente norme giuste per la cittadinanza” – ha dichiarato Borrelli.

“Prima di tutto va affrontato in maniera seria il caro benzina, non con sconti di pochi centesimi al litro che non servono a nulla ma con interventi strutturali. Accanto a questo se si vuole intervenire sui rincari nel comparto auto si deve subito approvare la Tariffa Unica Nazionale per l’Rc Auto, destinata a tutti gli automobilisti che non commettono incidenti”.

“Questa sarebbe una norma profondamente giusta, in grado di garantire un risparmio reale ed efficace per milioni di italiani che oggi vengono penalizzati solo in base alla residenza anagrafica. Una riforma di civiltà che, peraltro, non andrebbe a gravare in alcun modo sulle casse dello Stato, al contrario del bollo auto. Stessi diritti e stesse regole, chiediamo solo questo e non faremo un passo indietro finché non ci sarà un cambiamento”.