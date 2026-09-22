Il Parker’s entra nella storia di Napoli, ottiene la Chiave Michelin: è il primo hotel in città

Il Grand Hotel Parker’s conquista un importante traguardo per l’ospitalità d’eccellenza: il leggendario albergo 5 stelle lusso ha ottenuto una Chiave Michelin, posizionandosi come il primo hotel in assoluto a conquistare questo prestigioso riconoscimento nella città di Napoli

Il Grand Hotel Parker’s di Napoli conquista la Chiave Michelin

La Chiave Michelin, introdotta dalla Guida Michelin nel 2024 per premiare le strutture alberghiere capaci di offrire esperienze di soggiorno straordinarie e concepita come l’equivalente della celebre Stella attribuita alla ristorazione – rappresenta oggi il più ambito parametro globale dell’accoglienza d’élite.

Nella selezione 2026, l’Italia si conferma la destinazione d’Europa con il maggior numero di hotel insigniti delle Chiavi Michelin e il Parker’s ne guida il primato nel capoluogo campano. Si tratta, infatti, del più antico e prestigioso hotel di Napoli, nato nel 1870 nel raffinato quartiere di Chiaia.

Dotato di un’eleganza senza tempo e di una vista mozzafiato sul Golfo partenopeo, la struttura racchiude al suo interno anche il celebre George Restaurant, guidato dallo chef Domenico Candela, che vanta due stelle Michelin. L’attribuzione della Chiave Michelin va a coronare un mosaico di traguardi internazionali che collocano la dimora partenopea ai vertici mondiali del suo settore.

“L’assegnazione della Chiave Michelin al Grand Hotel Parker’s rappresenta per noi un riconoscimento di straordinario valore e conferma la solidità del percorso che abbiamo intrapreso. Essere i primi a Napoli a ricevere questo riconoscimento, dopo aver conquistato con il George Restaurant, le prime due stelle Michelin della città e aver fatto il nostro ingresso nella Forbes Travel Guide, racconta un albergo che continua a evolversi senza tradire la propria identità” – ha dichiarato Giovanni Torre Avallone, Maître de Maison del Grand Hotel Parker’s e ambasciatore della famiglia Avallone, che guida l’hotel dal 1948.

“Sono traguardi distinti, ma espressione di un’unica visione della famiglia Avallone: costruire un’esperienza capace di unire accoglienza, alta cucina, cultura e territorio, rappresentando Napoli ai più alti livelli dell’ospitalità internazionale. Questi riconoscimenti appartengono a tutte le persone che ogni giorno danno vita al Parker’s. Non sono un punto di arrivo ma uno stimolo ad alzare ancora l’asticella e a guardare con ambizione al futuro. Dal 1870 custodiamo ciò che ci rende unici: l’ospitalità napoletana e l’eleganza di altri tempi”.