Apre in Campania il Giardino delle Zucche più grande d’Europa: ha un campo di fiori dorati

Sabato 26 settembre 2026 riapre al pubblico il Giardino delle Zucche Pumpkin Patch di Pignataro Maggiore, in provincia di Caserta, nonchè il più grande d’Europa e primo in Italia. Quest’anno l’oasi autunnale, ideata da Emily Turino, compie dieci anni di attività e per l’occasione si prepara al lancio di tante novità: dal nuovo giardino tagete che si raggiunge a bordo di trattori all’iniziativa “Luoghi d’autunno” passando per i playground con giochi immersi nella natura, street food a tema e cartoline con il timbro di Poste Italiane.

A Pignataro riapre il Giardino di Zucche più grande d’Europa

Dal 2017 si rinnova l’appuntamento con il magico Pumpkin Patch di Emily Turino, figlia di un italiano e di una americana, che ad ogni autunno apre le porte della sua villa al pubblico, regalando a grandi e piccini un vero e proprio tuffo nel New England. L’edizione 2026 vedrà anche la partecipazione di Paolo Siani, consigliere della Fondazione Giancarlo Siani, fratello del giornalista ucciso dalla camorra, per promuovere la campagna contro il cyberbullismo.

Il Giardino delle Zucche ogni anno trasforma Pignataro Maggiore in una destinazione autunnale dedicata alle zucche e alla convivialità. Il cuore dell’esperienza è proprio la raccolta della zucca all’interno dell’enorme giardino, trasportata sugli originali red wagon, i caratteristici carrellini rossi, verso le postazioni di intaglio e pittura per dare spazio alla propria fantasia.

Ma c’è anche un altro luogo ideato da Emily che rende unica l’esperienza, unendo natura, estetica e spiritualità: il Giardino delle Tagete, il fiore del sole e della memoria originario del Messico, emblema di luce e rinnovamento con i suoi petali che vanno dal giallo al dorato e all’arancio intenso, rappresentando la continuità della vita e la bellezza del cambiamento.

“Il giardino di tagete è pensato per essere vissuto con lentezza: i fiori si contemplano e si possono realizzare bellissimi bouquet. Tra i filari si trova una serra in vetro in stile New England, un piccolo rifugio poetico dove esprimere i propri desideri, dove i fiori vengono lasciati essiccare naturalmente, trasformando il tempo che passa in bellezza” – spiega Emily Turino.

“La fine di settembre è un momento davvero speciale per gli autumn lovers. Segna, infatti, l’arrivo della stagione preferita e l’apertura del loro giardino del cuore con la nuova piscina di mais dove tuffarsi, in attesa di Halloween e di nuove avventure nel labirinto infestato. Nato da un’azienda agricola a conduzione familiare è anche l’unico in Italia a produrre le sue zucche” – conclude.

Il Giardino resterà aperto fino al 2 novembre 2026. Al suo interno, tra natura e animali, sarà possibile addentrarsi anche nel doppio labirinto di mais e assaggiare le prelibatezze dell’area street food a base di zucca. Non mancheranno pizza, gnocchi e proposte vegane ma anche il pumpkin space latte e il pumpkin bread, le specialità preparate da Elvira, la mamma di Emily.

Oltre alla campagna di sensibilizzazione e contrasto al cyberbullismo, il Giardino abbraccia ancora una volta il progetto “Luoghi d’autunno”, lanciato per creare una rete nazionale di ristoratori, albergatori e botteghe, che celebra la stagione con eventi speciali, piatti e iniziative dedicate.

Per prenotare la propria visita e conoscere i prezzi dei biglietti è possibile consultare il sito ufficiale del Giardino delle Zucche di Pignataro Maggiore.