I napoletani non riescono a stabilire se sia più fastidiosa l’inefficienza o essere presi in giro. Sì, perché definire ANM “un piccolo gioiello” quando i disservizi sono gravi e all’ordine del giorno equivale a deridere e sbeffeggiare circa un milione di residenti che fanno i conti ogni giorno con ritardi, mal funzionamenti, chiusure, guasti, sporcizia diffusa, degrado. A meno che il primo cittadino non abbia un concetto del tutto peculiare di cosa sia un gioiello, in tal caso unico e clamorosamente opposto a quello definito dai comuni dizionari che ognuno ha in casa.

Ascensore Ventaglieri a Montesanto chiuso per 15 giorni ad agosto

La chiusura per ferie dell’ascensore e delle scale mobili del Parco Ventaglieri, a Montesanto, è un fatto serio e azzarderemmo a dire allarmante, visto che dal 9 al 23 agosto sarà negato ai cittadini un servizio pubblico fondamentale. L’Ascensore Ventaglieri e le scale mobili permettono di collegare la Pignasecca a Piazza Mazzini, punto in cui confluiscono via Salvator Rosa e corso Vittorio Emanuele. È evidente l’importanza strategica dell’infrastruttura, che tuttavia osserverà una chiusura di 15 giorni come se fosse una salumeria qualsiasi.

Agli utenti non resta altro che scegliere tra affrontare le scale – con le temperature altissime del mese di agosto – e restare a casa, rinunciando ad un diritto fondamentale e costituzionalmente garantito come quello della mobilità. Proviamo a immaginare le conseguenze per gli anziani che hanno difficoltà negli spostamenti: sono condannati alla solitudine. Come se la situazione di molti non fosse già critica.