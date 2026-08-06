Torre del Greco si prepara alla Festa dell’Assunta tra fede e tradizione: processione il 15 agosto



La città corallina si appresta a vivere uno dei momenti più sentiti e attesi dell’anno. La Solennità dell’Assunzione della Beata Vergine Maria rappresenta un appuntamento profondo per l’intera comunità, che si ritrova attorno a una tradizione radicata nel tempo, cercando nella figura di Maria un punto di riferimento, consolazione e speranza per il futuro.

Fede e tradizione: verso la solennità dell’Assunta

Il cammino spirituale che accompagna i fedeli verso la festività prenderà il via giovedì 6 agosto con la Novena di Preparazione, che proseguirà fino alla vigilia della festa. Ogni giorno la Basilica di Santa Croce ospiterà momenti di preghiera al mattino e nel tardo pomeriggio, culminando con il Rosario serale dinanzi alla venerata immagine dell’Assunta.

Il primo giorno sarà segnato anche da un momento di forte valore simbolico: al termine della funzione serale si terranno l’alzabandiera al campanile e l’accensione delle luminarie, che illumineranno a festa il centro cittadino.

Dalla benedizione del pane alla festa per le famiglie: il programma entra nel vivo

​Nei giorni successivi si alterneranno appuntamenti che uniscono devozione e vita cittadina. Venerdì 7 agosto la comunità si ritroverà nella Chiesa del Rosario per la benedizione del pane, mentre la sera di sabato 8 agosto sarà dedicata al suggestivo saluto della Buona notte a Maria.

Venerdì 14 agosto, invece, dopo la celebrazione eucaristica della sera, la piazza centrale accoglierà un momento di festa pensato in modo particolare per i bambini e le famiglie.

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Il giorno dell’Assunta e la Processione

​Il momento centrale delle celebrazioni si raggiungerà sabato 15 agosto, giorno della Solennità dell’Assunta. La giornata si aprirà all’alba con il tradizionale giro della Banda musicale tra le strade del centro storico. Nel corso della giornata si susseguiranno diverse celebrazioni, arricchite nel pomeriggio dai canti della tradizione popolare torrese.

In serata si terrà l’evento più atteso: la solenne Processione. L’immagine della Madonna attraverserà le vie principali della città, da via Beato Vincenzo Romano a via Piscopia, passando per via Falanga, via Costantinopoli e via Comizi, fino al rientro in piazza Santa Croce dove verrà pronunciato l’atto di affidamento della città.

​Musica, celebrazioni e devozione: il giorno più atteso della festa

La festa si avvierà a conclusione nei giorni seguenti: domenica 16 agosto sarà celebrata una messa in ricordo di tutti i devoti defunti, mentre sabato 22 agosto, con la celebrazione serale e la chiusura dell’ottavario al campanile, si concluderà ufficialmente il programma.

Per l’occasione, la cittadinanza è invitata a partecipare attivamente illuminando balconi e finestre al passaggio della processione, rendendo ancora più caldo l’omaggio della città.