Blitz in “piazzetta” a Torre del Greco: scatta il sequestro di quattro vetrine abusive

Il Nucleo antiabusivismo edilizio della Polizia Municipale di Torre del Greco ha eseguito un decreto di sequestro preventivo emesso dal G.I.P. del Tribunale di Torre Annunziata. Il provvedimento riguarda alcune vetrine espositive e altre opere realizzate abusivamente sul marciapiede pubblico, a servizio di quattro esercizi commerciali situati nell’area mercatale di Traversa Avezzana e Largo Santissimo.

Occupazione abusiva da oltre dieci anni

Le indagini hanno accertato che, da oltre dieci anni, i titolari dei quattro esercizi commerciali occupavano abusivamente una parte del marciapiede pubblico per ricavarne un’utilità economica.

Gli esercenti avevano installato sul marciapiede vetrine per l’esposizione della merce e altri manufatti privi di legittimità urbanistica, senza le necessarie autorizzazioni. Al momento dell’esecuzione del provvedimento, la Polizia Municipale ha verificato che uno dei quattro esercizi aveva già rimosso autonomamente la vetrina installata sul marciapiede.

Gli agenti hanno, quindi, sottoposto a sequestro preventivo le opere abusive ancora presenti e le hanno affidate in custodia giudiziale ai titolari delle altre tre attività commerciali.

Il provvedimento ha imposto l’immediata sospensione dell’attività espositiva. La merce delle vetrine è stata, perciò, rimossa e sono stati apposti i sigilli e dei cartelli monitori.

La Polizia Municipale ha inoltre intimato ai titolari di rimuovere le vetrine e le altre opere abusive entro 30 giorni. In caso di mancata rimozione, l’amministrazione procederà d’ufficio. Il G.I.P. ha disposto il sequestro preventivo per impedire la prosecuzione del reato, che presenta carattere permanente, e per evitare l’aggravamento delle conseguenze dell’illecito.