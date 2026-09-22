Torna l’estate con l’Anticiclone, ancora caldo e picchi di 29 gradi: da quando

La parte conclusiva di settembre regalerà una sorta di “ritorno” dell’estate: stando alle previsioni meteo sono attese temperature superiori alla media climatica da Nord a Sud.

Meteo, l’estate non è finita: torna il caldo a settembre

Secondo le stime de Il Meteo, l’ultima parte del mese si preannuncia piuttosto calda. Grazie all’arrivo di un campo di alta pressione, anche nel corso della prossima settimana le temperature continueranno a mantenersi al di sopra delle medie di riferimento.

Gli ultimi aggiornamenti de Centro Europeo evidenziano una espansione dell’anticiclone già a partire dalla fine del weekend. Si tratta di un fenomeno meteorologico in cui si incontrano l’anticiclone delle Azzorre e masse d’aria di origine subtropicale africana che farà sentire i suoi effetti tra lunedì 28 e martedì 29 settembre.

I termometri raggiungeranno picchi tipicamente estivi, fino a raggiungere addirittura i 29 gradi. Soltanto con l’avvio del mese di ottobre sono previsti dei movimenti a scala emisferica che potrebbero riportare delle perturbazioni fin sul bacino del Mediterraneo. Si assisterà, dunque, ad una vera e propria fase di caldo fuori stagioni che potrebbe dare spazio ad una prima parentesi di instabilità soltanto verso la seconda parte della settimana.

Sarebbe ancora una volta il contrasto termico tra messa d’aria calde e fredde a creare le condizioni ideali per lo sviluppo di temporali e fenomeni atmosferici anche intensi. Vista la distanza temporale, tuttavia, si attendono ulteriori aggiornamenti che potrebbero confermare o smentire la proiezione attuale.