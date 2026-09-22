Il Planetario apre al pubblico in Campania: notte tra stelle e magia a ingresso gratis

Venerdì 25 settembre 2026, in occasione della Notte Europea dei Ricercatori e delle Ricercatrici, il Planetario di Caserta offrirà una emozionante esperienza museale, a ingresso gratis.

Notte dei Ricercatori: gratis al Planetario di Caserta

I visitatori potranno prendere parte all’iniziativa in tre turni (massimo di 50 posti ciascuno) alle ore 21:30, 22:00 e 22:30. La partecipazione è gratuita ma su prenotazione obbligatoria da richiedere sul sito ufficiale del Planetario di Caserta, inserendo la data e il turno di interesse. L’esperienza museale avrà una durata di 25 minuti.

L’iniziativa sarà centrata sulla partecipazione allo spettacolo digitale narrato dal vivo nella cupola del Planetario. Tra i temi principali: la vita, vista nella prospettiva della biologia e dell’astronomia, alcuni spaventosi fenomeni che interessano la vita di alcune stelle e le ipotesi paradossali (a prima vista) che sembrano far vacillare certezze.

L’evento fa parte del progetto STREET per Notte dei ricercatori ERN 2026, coordinato sul territorio locale dall’Università degli studi della Campania L. Vanvitelli, dipartimento di matematica e fisica. Il Planetario di Caserta è un museo del Comune di Caserta. Dal 2012 è gestito dall’Associazione Temporanea di Scopo “Planetario di Caserta” costituita da tre scuole pubbliche di Caserta: ITS Buonarroti (capofila), IC Don Milani, IC Ruggiero – Terzo Circolo.