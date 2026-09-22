L’Osservatorio apre di notte, sulla terrazza di Napoli per vedere le stelle: ingresso libero

Venerdì 25 settembre 2026 Napoli alza lo sguardo al cielo: in occasione della Notte Europea dei Ricercatori, l’Osservatorio Astronomico di Capodimonte apre le porte al pubblico, regalando ai visitatori una emozionante spedizione verso le frontiere del cosmo, tra le stelle e il panorama mozzafiato della scenografica terrazza. L’ingresso è libero.

Notte di stelle all’Osservatorio di Capodimonte: ingresso libero

Dalla terrazza panoramica della più antica istituzione scientifica partenopea, astronomi e astronome, insieme all’Unione Astrofili Napoletani, guideranno il pubblico in una vera e propria rotta tra le stelle: un viaggio ricco di meraviglia che parte dall’energia del Sole e si spinge fino alle galassie più remote, inseguendo le comete più sfuggenti e svelando i segreti delle tecnologie d’avanguardia con cui si progettano i telescopi del futuro.

L’evento si inserisce nella cornice del progetto STREETS, coordinato dall’Università di Napoli Federico II, per offrire un’esperienza scientifica a 360 gradi. I visitatori potranno immergersi in lezioni suggestive sotto la cupola del planetario, mettersi in gioco con esperimenti didattici dal vivo ed esplorare un percorso espositivo tra scatti astrofotografici, strumenti d’epoca e volumi storici di inestimabile valore.

Una serata di emozioni indimenticabili per i visitatori che, con gli occhi puntati al cielo, attraverso i telescopi potranno ammirare uno splendido Saturno, pronto a dominare la notte. A fine serata riceveranno gadget e il diploma di “Astronomo per una notte”, il ricordo ideale che portare a casa un pezzo di questo straordinario viaggio tra le stelle. L’ingresso è libero dalle 18:30 alle 23:00 (ultimo ingresso). Per motivi di sicurezza e viabilità, sarà possibile accedere in Osservatorio esclusivamente a piedi

Il programma

Le stelle come mattoni dell’Universo: dalla Via Lattea alle galassie lontane

a cura di Silvio Leccia, Marcella Marconi, Ilaria Musella, Vincenzo Ripepi, Laura Salmeri, Erasmo Trentin

Un’immersione nella nostra Galassia e nelle galassie vicine per misurare e comprendere l’Universo attraverso le stelle.

Galassie sotto i riflettori: interazioni, fusioni e presenze ultra-diffuse

a cura di Chiara Buttitta, Rosa Calvi, Francesca Fonzo, Enrica Iodice, Alessandro Loni, Luca Rossi, Marilena Spavone

Impariamo a conoscere le galassie nane e ultra-diffuse, i barioni del mezzo inter-galattico, le code mareali.

Da VLT a ELT: i grandi occhi sul cielo

a cura di Vincenzo Cianniello, Sergio D’Orsi, Christian Eredia, Mahshid Shiri, Salvatore Savarese, Mina Sibalic

Alla scoperta delle tecnologie astronomiche per la progettazione e costruzione dei più grandi telescopi da terra posti in Cile.

In viaggio con Urania

a cura di Osservatorio Astronomico di Capodimonte

Tra le meraviglie del Museo degli Strumenti Astronomici

Il cielo possibile

a cura di Unione Astrofili Napoletani

Mostra astrofotografica degli oggetti più iconici del cielo napoletano.

Aspettando la cometa

a cura di Vincenzo Della Corte, Giacomo Ruggiero

Alla scoperta delle origini del Sistema solare con Comet interceptor, la futura missione dell’Agenzia Spaziale Europea.

Fuochi d’artificio nell’Universo

a cura di Vincenzo Petrecca, Irene Salmaso

A caccia delle esplosioni stellari che illuminano il cosmo.

Esploratori di altri pianeti

a cura di Christian Ciervo, Gabriele Franzese, Simone Silvestro, Giuseppe Mongelluzzo

L’ambiente extraterrestre osservato dall’orbita e dalla superficie dei pianeti con l’uso di sensori spaziali.

Il Sole che verrà

a cura di Giuliana Russano

Come la sonda Solar Orbiter ci aiuta a sorvegliare la formazione di tempeste solari per prevedere i potenziali pericoli sulle attività umane.

Un gigante e i suoi anelli

a cura di Mirko Colapietro e Unione Astrofili Napoletani

Osservazioni con il telescopio da 40 cm di Saturno.

Esplorando le costellazioni

a cura di Ylenia Maruccia

Dall’osservazione alla natura delle stelle.

Il padiglione delle stelle

a cura di Osservatorio Astronomico di Capodimonte

Visita alla cupola storica del cerchio meridiano di Repsold, l’antico strumento per misurare la posizione delle stelle.

Il cosmo sopra Napoli

a cura di Unione Astrofili Napoletani

Osservazioni astronomiche ai telescopi

In orbita

a cura di Osservatorio Astronomico di Capodimonte

Mettere in orbita un corpo celeste intorno al Sole è un gioca da ragazzi

Passeggiata tra le stelle

a cura di Unione Astrofili Napoletani

Alla scoperta delle principali costellazioni visibili a occhio nudo e orientamento in cielo attraverso allineamenti e configurazioni stellari.

Codymaze astrofisico: labirinto stellare

a cura di Maria Teresa Fulco

Un viaggio nel cosmo per risolvere enigmi a colpi di coding e QR-code.

Ricette di luce e polvere: la materia interstellare in laboratorio

a cura di Luca Basta, Vincenzo Pagliara

Nel cuore del laboratorio di fisica cosmica dove si studiano le polveri delle comete e il materiale interstellare.

Inseguendo i raggi

a cura di Giuseppe Angora, Lorenzo Santo, Antonio Venturini

Un simulatore basato sull’analogia tra ottica geometrica e gravità consentirà di indagare il fenomeno del lensing gravitazionale.

Piccoli occhi grandi risultati

a cura di Enrico Cascone

Osservare il cielo con un telescopio smart