L’Osservatorio apre di notte, sulla terrazza di Napoli per vedere le stelle: ingresso libero
Set 22, 2026 - Veronica Ronza
Osservatorio Astronomico di Capodimonte
Venerdì 25 settembre 2026 Napoli alza lo sguardo al cielo: in occasione della Notte Europea dei Ricercatori, l’Osservatorio Astronomico di Capodimonte apre le porte al pubblico, regalando ai visitatori una emozionante spedizione verso le frontiere del cosmo, tra le stelle e il panorama mozzafiato della scenografica terrazza. L’ingresso è libero.
Notte di stelle all’Osservatorio di Capodimonte: ingresso libero
Dalla terrazza panoramica della più antica istituzione scientifica partenopea, astronomi e astronome, insieme all’Unione Astrofili Napoletani, guideranno il pubblico in una vera e propria rotta tra le stelle: un viaggio ricco di meraviglia che parte dall’energia del Sole e si spinge fino alle galassie più remote, inseguendo le comete più sfuggenti e svelando i segreti delle tecnologie d’avanguardia con cui si progettano i telescopi del futuro.
L’evento si inserisce nella cornice del progetto STREETS, coordinato dall’Università di Napoli Federico II, per offrire un’esperienza scientifica a 360 gradi. I visitatori potranno immergersi in lezioni suggestive sotto la cupola del planetario, mettersi in gioco con esperimenti didattici dal vivo ed esplorare un percorso espositivo tra scatti astrofotografici, strumenti d’epoca e volumi storici di inestimabile valore.
Una serata di emozioni indimenticabili per i visitatori che, con gli occhi puntati al cielo, attraverso i telescopi potranno ammirare uno splendido Saturno, pronto a dominare la notte. A fine serata riceveranno gadget e il diploma di “Astronomo per una notte”, il ricordo ideale che portare a casa un pezzo di questo straordinario viaggio tra le stelle. L’ingresso è libero dalle 18:30 alle 23:00 (ultimo ingresso). Per motivi di sicurezza e viabilità, sarà possibile accedere in Osservatorio esclusivamente a piedi
Il programma
Le stelle come mattoni dell’Universo: dalla Via Lattea alle galassie lontane
a cura di Silvio Leccia, Marcella Marconi, Ilaria Musella, Vincenzo Ripepi, Laura Salmeri, Erasmo Trentin
Un’immersione nella nostra Galassia e nelle galassie vicine per misurare e comprendere l’Universo attraverso le stelle.
Galassie sotto i riflettori: interazioni, fusioni e presenze ultra-diffuse
a cura di Chiara Buttitta, Rosa Calvi, Francesca Fonzo, Enrica Iodice, Alessandro Loni, Luca Rossi, Marilena Spavone
Impariamo a conoscere le galassie nane e ultra-diffuse, i barioni del mezzo inter-galattico, le code mareali.
Da VLT a ELT: i grandi occhi sul cielo
a cura di Vincenzo Cianniello, Sergio D’Orsi, Christian Eredia, Mahshid Shiri, Salvatore Savarese, Mina Sibalic
Alla scoperta delle tecnologie astronomiche per la progettazione e costruzione dei più grandi telescopi da terra posti in Cile.
In viaggio con Urania
a cura di Osservatorio Astronomico di Capodimonte
Tra le meraviglie del Museo degli Strumenti Astronomici
Il cielo possibile
a cura di Unione Astrofili Napoletani
Mostra astrofotografica degli oggetti più iconici del cielo napoletano.
Aspettando la cometa
a cura di Vincenzo Della Corte, Giacomo Ruggiero
Alla scoperta delle origini del Sistema solare con Comet interceptor, la futura missione dell’Agenzia Spaziale Europea.
Fuochi d’artificio nell’Universo
a cura di Vincenzo Petrecca, Irene Salmaso
A caccia delle esplosioni stellari che illuminano il cosmo.
Esploratori di altri pianeti
a cura di Christian Ciervo, Gabriele Franzese, Simone Silvestro, Giuseppe Mongelluzzo
L’ambiente extraterrestre osservato dall’orbita e dalla superficie dei pianeti con l’uso di sensori spaziali.
Il Sole che verrà
a cura di Giuliana Russano
Come la sonda Solar Orbiter ci aiuta a sorvegliare la formazione di tempeste solari per prevedere i potenziali pericoli sulle attività umane.
Un gigante e i suoi anelli
a cura di Mirko Colapietro e Unione Astrofili Napoletani
Osservazioni con il telescopio da 40 cm di Saturno.
Esplorando le costellazioni
a cura di Ylenia Maruccia
Dall’osservazione alla natura delle stelle.
Il padiglione delle stelle
a cura di Osservatorio Astronomico di Capodimonte
Visita alla cupola storica del cerchio meridiano di Repsold, l’antico strumento per misurare la posizione delle stelle.
Il cosmo sopra Napoli
a cura di Unione Astrofili Napoletani
Osservazioni astronomiche ai telescopi
In orbita
a cura di Osservatorio Astronomico di Capodimonte
Mettere in orbita un corpo celeste intorno al Sole è un gioca da ragazzi
Passeggiata tra le stelle
a cura di Unione Astrofili Napoletani
Alla scoperta delle principali costellazioni visibili a occhio nudo e orientamento in cielo attraverso allineamenti e configurazioni stellari.
Codymaze astrofisico: labirinto stellare
a cura di Maria Teresa Fulco
Un viaggio nel cosmo per risolvere enigmi a colpi di coding e QR-code.
Ricette di luce e polvere: la materia interstellare in laboratorio
a cura di Luca Basta, Vincenzo Pagliara
Nel cuore del laboratorio di fisica cosmica dove si studiano le polveri delle comete e il materiale interstellare.
Inseguendo i raggi
a cura di Giuseppe Angora, Lorenzo Santo, Antonio Venturini
Un simulatore basato sull’analogia tra ottica geometrica e gravità consentirà di indagare il fenomeno del lensing gravitazionale.
Piccoli occhi grandi risultati
a cura di Enrico Cascone
Osservare il cielo con un telescopio smart