Videomapping da sogno alla Casina Vanvitelliana: lo show mozzafiato gratis per tutti

Venerdì 25 settembre 2026 Bacoli sarà protagonista di uno spettacolo mozzafiato, in vista dell’America’s Cup: in occasione dell’evento, di risonanza internazionale, la suggestiva Casina Vanvitelliana diventerà palcoscenico di un suggestivo videomapping, tra luci, colori e musica.

Bacoli, videomapping mozzafiato alla Casina Vanvitelliana

Uno show mai visto prima, gratis e aperto al pubblico, che vedrà la facciata della Casina illuminata con le immagini legate all’America’s Cup. Il tutto in uno scenario mozzafiato tra l’affascinante residenza storica, il ponte sospeso illuminato e la meraviglia del mare circostante.

Ad annunciare l’evento, fornendo le prime anticipazioni, è stato il sindaco Josi Gerardo Della Ragione: “È tutto pronto! Sarà una notte mondiale: l’America’s Cup arriva alla Casina Vanvitelliana. Verrà illuminata con videomapping, con immagini, a ritmo di musica. Bacoli si prepara ad accogliere una delle più grandi manifestazioni sportive internazionali. La nostra città vivrà una notte di gala. Lago Fusaro, venerdì, dalle ore 20:00. Andrà in scena uno spettacolo mai visto prima. Il Real Sito Borbonico si trasformerà in una tela sull’acqua, su cui verranno proiettate immagini legate all’America’Cup. Offriamo alla comunità un evento pubblico, da non perdere” – queste le parole del primo cittadino.

“Con concerto direttamente dal pontile della Casina Vanvitelliana. Vi basterà raggiungere le sponde del lago al Parco Vanvitelliano. Un luogo magico, raggiungibile facilmente anche da Napoli e da Pozzuoli. In Cumana, in pochi minuti: fermata Fusaro. Una meraviglia frutto del lavoro creativo di Artled, con la content art direction di Giacomo Pollio”.

“Vivremo un’apparizione tra il lago e la notte, dove l’intermezzo musicale che omaggia Giovan Battista Pergolesi, curato da Laura Valente, direttrice artistica di Napoli Millenaria, ed eseguito dal vivo dall’ensemble Discantus, dialogherà in tempo reale con l’architettura dando vita a una colonna sonora tutt’uno con le immagini. Ogni nota diventa luce: il suono guida il disegno luminoso, nessuna sequenza è scritta in anticipo. Musicisti e architettura condividono un’unica partitura che nasce nell’istante”.

“Bacoli sarà per una notte capitale mondiale dell’America’s Cup. Dal Parco Vanvitelliano al Castello Aragonese di Baia, fino a Villa Ferretti. Un programma fitto che mostrerà al mondo il nostro paese. Ringrazio il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, l’America’s Cup, Sport e Salute, e gli organizzatori dell’evento. Per aver scelto Bacoli. Insieme, prepariamoci a vivere un evento che non dimenticheremo mai. Un passo alla volta”.