Premio Carosone, il concerto gratis a Napoli. Da D’Alessio a Finizio: ospiti e come prenotare

Mercoledì 30 settembre 2026 il Premio Carosone torna all’Arena Flegrea, dando inizio al grande concerto ad ingresso gratis (con prenotazione biglietti obbligatoria) che vedrà alternarsi sul palco diversi artisti di successo.

Premio Carosone 2026, il concerto gratis: cantanti e biglietti

L’evento, in programma alle 21:00, celebra, con il maestro Renato, due grandi americani di Napoli che ci hanno lasciato nell’ultimo anno. Come in passato con Pino Daniele, il concerto ideato da Federico Vacalebre con la produzione di Teta Pitteri che ne detiene il marchio, non si limita a valorizzare, diffondere e rilanciare il repertorio dell’artista italiano più suonato nel mondo, ma vuole camminare nella direzione da lui tracciata di una nuova musica napoletana, e quindi italiana, aperta ai contributi del mondo.

All’Arena Flegrea risuoneranno non solo riletture carosoniane ma anche del repertorio di Peppino Di Capri e di James Senese, quasi a completare il percorso degli americani di Napoli che da Carosone porta a Daniele. Un percorso musicale d’eccezione che vedrà protagonisti artisti partenopei e non solo.

Claudio Mattone, nuovamente in scena con il musical dei record «C’era una volta… Scugnizzi», racconterà il suo rapporto con Carosone e Di Capri, gli incastri delle vite di musica. I Fitness Forever ci faranno ascoltare «Ischia», l’ultima canzone incisa da Peppino ed una sua deriva carioca. Gnut e Alessandro D’Alessandro, la loro versione per voce organetto preparato di «E mo’ e mo’». Lorenzo Hengeller terrà insieme Renato, Peppino e James, sulle note del suo pianoforte. Da un secondo pianoforte, Walter Ricci distillerà il sound di «Let’s twist again».

Gigi Finizio regalerà la sua voce a «Champagne» e «Maruzzella», Andrea Sannino a «Un grande amore e niente più» e all’inedito carosoniano «’A signora», Monica Sarnelli ricorderà il maestro accompagnato per decenni come corista intonando «Nun è peccato» e «Frennesia». I Ps5 di Pietro Santangelo passeranno dal tributo a Napoli Centrale di «Campagna» a quello al Senese solista di «Jesc’Allah», Stefano Palatresir rammenterà un vecchio Sanremo in cui andò in gara con Proietti e Di Capri per chiedersi «Ma che ne sai se non hai fatto il pianobar?».

Enzo Gragnaniello impugnerà la chitarra per misurarsi con «Signo’ dint’’a sta chiesa» e «T’aspetto ‘e nove». Alessandra Tumolillo proseguirà nei tributi intonando «Chiammame» del maestro Mattone e «Tiene n’mano», inedito del Lazzaro Felice lanciato dal docufilm «Pino» e meritevole di cover e nuove vite. Un gran finale con tre pianoforti, anzi tre pianofortissimi, regalerà la jam della buonanotte con Gigi D’Alessio ad unirsi a Hengeller e Ricci.

Sul palco, con gli artisti la backing band diretta da Gigi De Rienzo (basso), con Carlo Fimiani (chitarra), Jerry Popolo (sax), Claudio Romano (batteria) e Pino Tafuto (piano e tastiere). Il grande spettacolo carosoniano sarà presentato, come sempre, da Noemi Gherrero, Maria Elena Fabi e Gianni Simioli; e introdotto dalle selezioni newpolitane di Roberto Funaro.

Il cast degli artisti è stato presentato in conferenza stampa dall’assessore alla Cultura della Regione Campania Onofrio Cutaia e dall’ideatore e direttore artistico del Premio Carosone Federico Vacalebre. Il Premio è promosso e finanziato dalla Regione Campania attraverso Scabec – Società Campana Beni Culturali, con Fondi di Coesione Italia 21-27.

Media partner dell’evento è Canale 21 che trasmetterà il Premio Carosone mercoledì 14 ottobre alle 23:30 e in replica sabato 17 ottobre alle 12:00. L’ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria dei biglietti sulla piattaforma ETES. La prenotazione sarà attiva dalle ore 11:00 di venerdì 25 settembre.