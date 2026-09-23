Madonna della Neve 2026 a Torre Annunziata: tutta la festa in diretta su Vesuvio Live

Il 22 ottobre 2026 Torre Annunziata si prepara a vivere una giornata particolarmente sentita dalla comunità: la Festa della Madonna della Neve, patrona della città. Le celebrazioni dedicate alla Vergine rappresentano uno degli appuntamenti più significativi per i fedeli torresi, che ogni anno partecipano numerosi ai momenti religiosi e alla processione, accompagnando la Madonna per le strade della città.

La storia del 22 ottobre a Torre Annunziata

La festa votiva del 22 ottobre affonda le sue radici in uno dei momenti più drammatici della storia di Torre Annunziata. Il 22 ottobre 1822 una violenta eruzione del Vesuvio avvolse la città in una fitta coltre di cenere e lapilli. I pochi abitanti rimasti in città si rivolsero alla Madonna della Neve, custodita nella chiesa dell’Ave Gratia Plena, per sfuggire al pericolo imminente.

Guidati da don Rocco Balì, quindi, portarono l’immagine sacra in processione fino allo slargo di Santa Teresa, invocandone la protezione. Secondo la tradizione tramandata nei secoli, mentre il cielo era oscurato dalle ceneri del vulcano, un raggio di sole riuscì a filtrare attraverso la coltre e a illuminare l’immagine della Madonna. La lava impietosa del vulcano si arrestò e la città poté tirare un sospiro di sollievo.

L’episodio fu interpretato dai torresi come un segno della protezione della Vergine e come la salvezza della comunità dal pericolo dell’eruzione. Da quel momento nacque il voto dei fedeli di rinnovare ogni anno la propria devozione alla Madonna della Neve, proprio il 22 ottobre.

Ancora oggi, infatti, a distanza di oltre due secoli, la ricorrenza viene celebrata con la tradizionale processione, durante la quale l’effigie della Madonna viene portata per le strade cittadine, mantenendo vivo il legame fra patrona e città.

Come seguire la processione della Madonna della Neve 2026 in diretta

A rendere l’appuntamento ancora più accessibile quest’anno sarà la possibilità di seguire le celebrazioni anche a distanza. Vesuvio Live trasmetterà, infatti, l’evento in diretta a partire dalle ore 9.30, permettendo a chi non potrà essere presente fisicamente di partecipare, seppur virtualmente, a uno dei momenti più importanti della giornata. La diretta seguirà l’intero percorso della processione, prevista per le ore 10.00, dedicata alla Madonna, attraverso i canali Facebook e YouTube di Vesuvio Live, consentendo la visione anche tramite Smart TV.

Per Torre Annunziata sarà dunque un momento di festa e partecipazione collettiva, nel quale storia, tradizione e devozione torneranno a incontrarsi, come quel 22 ottobre di 200 anni fa.