Esce al cinema Je So’ Pazzo: il film di Pino Daniele con protagonista Massimiliano Caiazzo

Il 15 ottobre al cinema arriva Je so’ Pazzo, il film sulla vita e la carriera di Pino Daniele interpretato dall’attore Massimiliano Caiazzo.

Je so’ pazzo: esce al cinema il film di Pino Daniele

Il film, diretto da Nicola Prosatore, è un ritratto emozionante e profondo del celebre cantautore partenopeo scomparso, un’anima ribelle nata nei vicoli di Napoli, che ha rivoluzionato la scena musicale italiana fondendo magistralmente blues, jazz e la tradizione napoletana.

Il film ripercorre la sua straordinaria ascesa partendo dagli inizi, dunque dalla difficile infanzia dell’artista, segnata da un abbandono che lo ha profondamente segnato. Si passa poi al leggendario concerto del 1981, quando si esibì davanti ad oltre 200 mila persone.

La sua musica diventa il riflesso di una vita complessa, fatta di conflitti familiari, fragilità emotive e emori intensi che lo accompagnano nel corso della sua vita. Je so’ pazzo è il racconto di un successo che non è privo di ostacoli e difficoltà, constringendo il cantautore a fare i conti con continue sfide.

A interpretare Pino Daniele sarà Massimiliano Caiazzo, l’attore originario di Vico Equense e diventato celebre soprattutto per il suo ruolo di “Carmine” nella serie televisiva di successo Mare Fuori. L’attore ha raccontato di essersi preparato per mesi per riuscire ad interpretare Pino e soprattutto per cercare di avvicinarsi alla sua fisicità.