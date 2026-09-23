Da San Gennaro alla Sirena, lo show mozzafiato gratis a Castel dell’Ovo: orari e anticipazioni

Domenica 27 settembre Napoli regalerà spettacolo con il videomapping sulla facciata di Castel dell’Ovo al termine della premiazione della regata preliminare della 38esima America’s Cup sul Main Stage della Rotonda Diaz.

Videomapping a Castel dell’Ovo: spettacolo mozzafiato gratis

Il celebre monumento partenopeo diventerà un vero e proprio cronometro di luce regalando a cittadini e visitatori tre minuti di videomapping: sfruttando le tecniche digitali più avanzate, sarà offerto al pubblico un racconto emozionante che racchiude 25 secoli di storia, aprendo la rotta verso il 2027.

Venerdì 25 settembre ci sarà un’anteprima dello spettacolo presso la Casina Vanvitelliana di Bacoli. Le due serate fanno parte di “Napoli verso l’America’s Cup, il programma con cui Città Metropolitana e Comune di Napoli accompagnano la grande competizione velica con esperienze culturali aperte a pubblici diversi.

L’appuntamento per il videomapping alla Casina Vanvitelliana è alle ore 20:00 mentre per Castel dell’Ovo avrà inizio dalle 20:30. Sull’isolotto di Megaride le mura diventano un viaggio tra mito, storia e futuro firmato da Artled, società guidata da Sossio Pezzella: la rosa dei venti che si fa cronometro, la sirena simbolo della città, Venere e l’Uomo Vitruviano, fino al trofeo dell’America’s Cup, con San Gennaro e il faro ad accompagnare l’approdo. L’ingresso, per entrambi gli spettacoli, è libero e gratuito.

“La storia millenaria della nostra città si racconta al mondo con immagini iconiche che la proiettano nella dimensione che merita: capitale europea in grado di valorizzare il suo patrimonio, ma anche di essere protagonista di grandi eventi internazionali. Quale luogo migliore di un rinnovato Castel dell’Ovo per far vedere le nostre bellezze? Napoli si mostra e si vive, questa è la nostra peculiarità” – ha dichiarato il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi.

