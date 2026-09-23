A Oplontis aperture straordinarie di notte: spettacoli e ingresso a 1 euro

Il sito archeologico di Oplontis a Torre Annunziata sarà protagonista delle Giornate Europee del Patrimonio, in programma sabato 26 e domenica 27 settembre. L’iniziativa coinvolgerà numerosi musei e luoghi della cultura su tutto il territorio nazionale.

Anche il Parco Archeologico di Pompei aderisce, quindi, alla manifestazione con un ricco programma di appuntamenti dedicati alla conoscenza e alla valorizzazione del mondo antico. Presso la Villa di Poppea a Oplontis, saranno proposte attività didattiche, percorsi tematici e rievocazioni storiche, pensate per avvicinare il pubblico alla vita quotidiana, alla cultura e alle tradizioni dell’epoca romana.

Le iniziative saranno realizzate dal Gruppo Archeologico Kyme, in collaborazione con il Gruppo Storico Oplontino, l’Archeoclub di Torre Annunziata, l’Aps Proloco Spartacus, il Centro Studi Storici Niccolò D’Alagno e ArevOd – Ospitalità Diffusa per un Turismo di Qualità.

Il programma ad Oplontis per le Giornate Europee del Patrimonio

Il programma prenderà il via sabato 26 settembre, con una mattinata dedicata al rapporto tra spettacolo e società nel mondo antico. Dalle 10 alle 13 i visitatori potranno partecipare a itinerari guidati e attività didattiche incentrate sul tema “Teatro, musica e maschere del mondo antico”. A completare l’esperienza sarà un’esecuzione musicale con il doppio flauto, strumento caratteristico della tradizione musicale antica.

La giornata proseguirà in serata, con l’apertura straordinaria della Villa di Poppea dalle 20 alle 22.30. I percorsi proposti saranno dedicati al mondo delle terme e dello sport e comprenderanno anche la prima edizione dei “Neronia Oplontini”. Nell’ambito della rievocazione, l’imperatore Nerone procederà alla premiazione di due atleti, prima di lasciare spazio allo spettacolo dei “Ludi Gladiatorii”, che porterà il pubblico nell’atmosfera degli spettacoli dell’antica Roma.

Il programma continuerà domenica 27 settembre con un appuntamento dedicato a due celebri figure femminili dell’antichità: Poppea e Cleopatra. La performance “Poppea e Cleopatra: fascino e potere” permetterà di approfondire il ruolo della bellezza e dell’immagine nel mondo antico, attraverso un percorso dedicato alla cosmesi, ai gioielli e alle influenze della cultura egizia e romana. Un’occasione per collegare questi aspetti anche agli straordinari Ori di Oplontis, con la presenza scenica delle due protagoniste storiche.

Nel pomeriggio, dalle 16 alle 18.30, l’attenzione si sposterà invece sul rapporto tra il Mediterraneo, la navigazione e gli scambi commerciali. Visite guidate e banchetti didattici saranno dedicati alla navigazione e al commercio del vino nell’antichità, con l’esposizione di riproduzioni di imbarcazioni romane. A rendere ancora più suggestiva l’esperienza contribuirà la lettura di composizioni poetiche legate al tema del viaggio e del commercio nel mondo antico.

Sabato 26 settembre è prevista anche l’apertura serale straordinaria dei musei statali, con ingresso al costo simbolico di 1 euro. Un appuntamento imperdibile, dunque, che trasforma Oplontis in un vero e proprio spazio di incontro tra archeologia, storia e spettacolo, offrendo ai visitatori la possibilità di conoscere il mondo antico attraverso un’esperienza diretta e coinvolgente.