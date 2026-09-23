Ercolano sbarca su Netflix con Luigi Zeno: “Minerva – La Scuola” è ora disponibile

Luigi Zeno, giovane attore originario di Ercolano, entra nel mondo di Netflix con il personaggio di Leonardo in “Minerva – La Scuola”, serie diretta da Ivan Silvestrini e prodotta da Picomedia, da ora disponibile per la visione. Un nuovo passo per un interprete appena diciannovenne, che può oggi incontrare un pubblico ancora più ampio, attraverso una storia corale dedicata ai giovani e alle loro esperienze.

Leonardo rappresenta il punto di partenza per conoscere il percorso professionale di Zeno. Il personaggio, infatti, porta sullo schermo determinazione, crescita e confronto con gli altri, offrendo agli spettatori l’opportunità di osservare il lavoro dell’attore all’interno di una produzione destinata ad un audience estesa.

La formazione del giovane attore ercolanese comprende anche una significativa esperienza teatrale, un percorso che gli ha permesso di confrontarsi con la presenza scenica, l’ascolto e il lavoro di gruppo. Il passaggio davanti alla macchina da presa aggiunge esigenze diverse, legate ai tempi delle riprese, alle inquadrature e alla necessità di costruire un personaggio anche attraverso dettagli e sfumature.

I progetti futuri di Luigi Zeno

Il percorso di Luigi Zeno prosegue anche oltre “Minerva – La Scuola”. Dopo l’esperienza nella serie disponibile su Netflix, il giovane attore sarà, infatti, impegnato in “Nemo – Chi ha ucciso Sofia”, nuova produzione destinata a Rai 1 e diretta da Carmine Elia. Si tratta di un progetto che gli permetterà di confrontarsi con un contesto narrativo differente e con una nuova squadra di lavoro

Per Zeno si apre quindi una fase caratterizzata dalla continuità professionale, con la possibilità di misurarsi con personaggi e storie diverse e di proseguire il percorso iniziato tra teatro, televisione e piattaforme streaming, mostrando il talento proveniente da Ercolano anche ad un pubblico internazionale.