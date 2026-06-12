Nasce l’Associazione Simone De Martinis: al Liguori un Memorial per il giovane che salvò 16 vite

Si chiamava Simone De Martinis il giovane poliziotto di Torre del Greco che oggi amici e parenti rendono “immortale” con un’associazione che porta il suo nome.

Donò gli organi per salvare altre vite: nasce l’Associazione Simone De Martinis

Da un dolore immenso nasce un progetto che guarda al futuro e alla comunità. È stata ufficialmente costituita l’Associazione Simone De Martinis, realtà nata per volontà della madre Archetta Colamarino e sostenuta da amici, volontari e associazioni del territorio con l’obiettivo di promuovere la cultura del dono e mantenere vivo il ricordo di Simone attraverso iniziative sociali e benefiche.

L’annuncio della nascita dell’associazione rappresenta un momento importante per Torre del Greco, che si prepara ad accogliere una nuova realtà impegnata nel sociale e nella sensibilizzazione su temi di grande valore umano.

Un progetto nato dall’amore e dalla solidarietà

Alla base dell’iniziativa c’è la volontà di trasformare il dolore in speranza, dando continuità al messaggio lasciato da Simone attraverso il suo gesto di generosità.

A sostenere la nascita dell’associazione sono state diverse realtà associative del territorio, tra cui AVIS Comunale Torre del Greco ODV, ATOM – Malati e Trapiantati di Organo ODV, Unitalsi, Rotary Club Torre del Greco – Comuni Vesuviani, Il Sogno del Piccolo Principe e Amici di Martiri d’Africa.

Tutte queste realtà hanno contribuito con competenze, esperienza e supporto umano per costruire un percorso comune volto a diffondere il valore della donazione.

Dal dolore alla speranza

La presidente Archetta Colamarino ha voluto ringraziare tutte le persone che le sono state vicine nei mesi più difficili, sottolineando come il sostegno ricevuto abbia permesso di trasformare una tragedia in una nuova energia positiva.

“Grazie a loro, il dolore più grande ha trovato una direzione, trasformandosi in un’energia nuova: la forza di costruire qualcosa che parli di vita, di solidarietà e di bene, proprio come Simone ha fatto con il suo gesto d’amore che ha salvato sedici persone.”

Parole che raccontano il senso più profondo dell’associazione, nata per custodire una memoria che diventa testimonianza concreta e impegno verso gli altri.

Simone è già “immortale”: i suoi organi, donati al momento della tragedia, hanno regalato nuova vita a chi ne aveva bisogno. Oggi, con la nascita dell’associazione, il suo gesto diventa un monito ed il suo nome diventa eterno.

Il ringraziamento alle istituzioni

Nel comunicato non manca un ringraziamento alle istituzioni che hanno accompagnato il percorso dell’associazione.

Un pensiero particolare è stato rivolto al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, alla Polizia di Stato e al Questore di Napoli, Maurizio Agricola, per la vicinanza e il sostegno dimostrati.

Allo stesso tempo, l’associazione ha espresso gratitudine al Comune di Torre del Greco, in particolare agli Uffici Sport e Cultura, per la collaborazione fornita nell’iter amministrativo relativo alle iniziative in programma.

Il 27 giugno il Memorial “Un Gol per la Vita”

La neonata associazione si presenterà alla città con il 1° Memorial “Simone De Martinis – Un Gol per la Vita”, in programma il prossimo 27 giugno 2026 allo Stadio Amerigo Liguori di Torre del Greco.

L’evento, che avrà finalità benefiche, sarà dedicato alla memoria di Simone e alla diffusione della cultura del dono, coinvolgendo associazioni, istituzioni, forze dell’ordine e cittadini in una giornata di partecipazione e condivisione.

Un appuntamento che si preannuncia particolarmente significativo per la città, nel segno della solidarietà e della volontà di trasformare il ricordo in un messaggio capace di generare speranza e attenzione verso il prossimo.