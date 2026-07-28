Meraviglia a Torre Annunziata, riapre l’Ipogeo delle Anime

Dopo mesi di accurati interventi di restauro riapre a Torre Annunziata l’Ipogeo delle Anime della Reale Arciconfraternita di Santa Maria del Suffragio e delle Anime del Purgatorio.

Un sito storico restituito alla comunità

Don Paolino Franzese, parroco e rettore della Basilica Pontificia di Maria SS. della Neve, ha fortemente voluto recuperare il sito con mirati lavori di valorizzazione, grazie ai quali i cittadini potranno adesso ammirare la bellezza dell’Ipogeo restaurato, custode dell’antica storia della città.

Fondato nel 1661 dai confratelli dell’antica Confraternita laicale di Santa Maria delle Grazie e delle Anime dei Morti, istituita nel XVI secolo e divenuta nel 1717 Reale Arciconfraternita di Santa Maria del Suffragio, l’Ipogeo custodisce un prezioso patrimonio storico, artistico e devozionale. La visita al sito, infatti, costituisce un vero e proprio percorso di riscoperta della memoria collettiva, attraverso antiche pratiche religiose e le storie degli uomini e delle donne che vi trovarono sepoltura.

L’inaugurazione dell’Ipogeo delle Anime di Torre Annunziata

La conferenza inaugurale della riapertura si terrà domenica 2 agosto, alle ore 17:30, nell’ambito del programma delle tradizionali celebrazioni in onore di Maria SS. della Neve, che culminano il 5 agosto.

In questa occasione, così come nei successivi appuntamenti (accessibili su prenotazione), i partecipanti saranno accompagnati alla scoperta della storia e delle peculiarità dell’Ipogeo dai volontari della Parrocchia dell’A.G.P. e dagli studiosi del Centro Studi Storici “Nicolò d’Alagno”, che guideranno il pubblico in un viaggio tra fede, storia e identità locale.

La riapertura dell’Ipogeo delle Anime segna un momento di grande importanza per il territorio torrese, il cui patrimonio storico viene molto spesso dimenticato. La riqualificazione del sito storico rappresenta un esempio indispensabile da seguire, affinché la città posso riscoprire davvero il suo valore, partendo prima di tutto dalla tutela della sua storia.