Ercolano, la spiaggia della Favorita diventa campo di Beach volley aperto a tutti

Dopo l’annuncio dei giorni scorsi, i tornei di Beach Volley sulla spiaggia della Favorita di Ercolano sono ufficialmente iniziati.

Recentemente restituita all’utilizzo libero da parte di cittadini, la spiaggia della Favorita è diventata un vero e proprio luogo di ritrovo per la comunità, con numerose attività organizzate sull’arenile. Fra queste, i tornei di Beach volley lanciati dal Forum dei Giovani di Ercolano, in collaborazione con UISP Volley Ercolano.

Sarà, infatti, possibile per i cittadini usufruire liberamente del campo di Beach Volley installato sulla spiaggia e partecipare gratuitamente alle gare. Dopo l’apertura di ieri, i tornei continueranno, oltre a domani e venerdì 31, anche per tutto il mese di agosto, il lunedì, il mercoledì e il venerdì, dalle ore 18.00 alle ore 21.00. È possibile consultare tutte le date sulla pagina Facebook del Forum dei Giovani.

Un prezioso momento di aggregazione per la comunità

“Lo spirito di questi incontri vuole essere quello di creare sia un momento di sport sia un’occasione di incontro e divertimento per i giovani di Ercolano”, si legge in una note del Forum, “Dopo anni finalmente la Favorita è ritornata a essere la spiaggia di noi cittadini, vogliamo usarla nel rispetto di questa e di tutti voi per creare dei bei momenti di socialità insieme”

I tornei di Beach Volley non sono l’unica attività ad animare la spiaggia della Favorita quest’estate. Grande successo, ad esempio, per la “Mangiata sociale”, organizzata spontaneamente dai cittadini. Hanno partecipato alla serata bambini, giovani e adulti, riuniti in un forte momento di socialità e convivialità. La “Mangiata sociale” si ripeterà anche giovedì 30 luglio, in seguito alla grande partecipazione degli ercolanesi, finalmente liberi di vivere le proprie spiagge.